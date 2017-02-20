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Falcon 9, NASA'nın tarihi rampasından fırlatıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 tonluk malzeme götüren uzay aracını taşıyan roket, başarılı bir şekilde yola çıktı. Roketin sahibi SpaceX, gleecek yıl aynı rampadan uzaya astronot göndermeyi planlıyor

Falcon 9, NASA'nın tarihi rampasından fırlatıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 2,5 tonluk malzeme götüren uzay aracını taşıyan roket, başarılı bir şekilde yola çıktı. Roketin sahibi SpaceX, gleecek yıl aynı rampadan uzaya astronot göndermeyi planlıyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 09:12
Falcon 9, NASA'nın tarihi rampasından fırlatıldı
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UZAY aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.

Roket, Neil Armstrong ve arkadaşlarını 1969'da Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) tarihi öneme sahip rampasından yollandı.

Tespit edilen arıza nedeniyle Cumartesi fırlatılmasına saniyeler kala kalkışı iptal edilen Falcon 9 roketi, Pazar günü şekilde uzaya gönderildi.

Kargo görevi gören roketin taşıdığı Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) araştırma ekipmanları ve ikmal maddesi gibi yaklaşık 2,5 tonluk malzeme götürdü.

SpaceX, 2014 yılında NASA’dan 20 yıllığına kiraladığı Kalkış Kompleksi 39 adlı fırlatma rampasından gelecek yıl uzaya astronot göndermeyi planlıyor.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, UUİ'ye malzemesini bıraktıktan sonra, geçen yıl nisan ayında okyanusta kurulan yüzen platforma başarılı bir dikey iniş yapmıştı.

Diğer yandan NASA, geçen yıl Eylül ayında SpaceX Falcon 9 roketinin motorlarının statik ateşleme testi sırasında Cape Canaveral hava üssünde bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Falcon 9NasaUluslararası Uzay İstasyonuSpaceX
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