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Eyfel Kulesi çevresine duvar

Yılda 7 milyon kişinin ziyaret ettiği Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi'nin etrafına terör saldırılarını önleme amacıyla kurşun geçirmeyen cam bir duvar dikileceği açıklandı

Eyfel Kulesi çevresine duvar

Yılda 7 milyon kişinin ziyaret ettiği Fransa'nın sembollerinden Eyfel Kulesi'nin etrafına terör saldırılarını önleme amacıyla kurşun geçirmeyen cam bir duvar dikileceği açıklandı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:51
Eyfel Kulesi çevresine duvar
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FRANSA'NIN dünya çapında tanınan sembollerinin başında  gelen Eyfel Kulesi'nin etrafı kurşun geçirmez duvarla çevrelenecek. Terörle  mücadele kapsamında alınan kararla, yılda 7 milyon turistin ziyaret ettiği kule  ve içinde bulunduğu bahçe, olası saldırılara karşı korunacak.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2016  Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) sırasında geçici olarak yerleştirilen  çitlerin kalıcı hale getirilmesi kararı alındığı bildirildi. Şirketin Yönetim  Kurulu Başkanı Bernard Gaudillere, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada,  "Eyfel Kulesi ve içinde bulunduğu bahçenin kurşun geçirmez bir duvar ile  çevreleneceğini" söyledi. Sonbahardan itibaren faaliyete geçecek duvarın 2,5  metre yüksekliğinde ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olacağı belirtilen  açıklamada, terör saldırılarına karşı bu tür bir uygulamaya gidildiği ve kule  girişinin tek bir noktadan sağlanacağı vurgulandı.

20 milyon avroya mal olacağı belirtilen duvarın Eyfel Kulesi ve  çevresinde önemli değişikliklere yol açacağı, kuleye gidiş araç yolunda da yeni  düzenlemenin yapılacağı kaydedildi. Paris Belediyesi, kulenin şimdi olduğu gibi  ücretsiz olarak ziyaret edileceğini açıklarken, tek giriş ve güvenlik kontrolü  uygulamasının turistlerin bekleme sürelerini birkaç kat artıracağı vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eyfel KulesiFransa
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