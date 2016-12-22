Evlilik programı sunuyordu! Bahçede gömülü bulundu

ABD'de 2010 yılında Bridalplasty isimli düğün ve estetik cerrahi yarışmasıyla tanınan Lisa Marie Naegle, öldürüldükten sonra bir bahçeye gömülmüş halde bulundu.
36 yaşındaki kadını öldürdüğü şüphesiyle 34 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Jackie Jerome Rogers gözaltına alındı. Rogers, dedektiflere Naegle'ın cesedinin evinde olduğunu itiraf etti.
Los Angeles polisi, uluslararası havalimanı yakınlarındaki Lennox semtinde bulunan evin bahçesindeki sığ mezarda cesedi buldu.
Eski televizyon yıldızının son olarak cumartesi günü bir restorandaki doğum günü partisine gittiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Naegle'nın cinayet şüphelisi Rogers'la birlikte restorandan ayrıldığı yer alıyor. Ayrıca ikilinin parti sırasında birlikte poz verdikleri fotoğraflar da ABD medyasında yer aldı.
Yerel basın, Naegle ve Rogers'ın hemşirelik okulundan arkadaş olduklarını bildiriyor.
Magazin sitesi TMZ, adli kaynaklara dayandırdığı haberinde kadının başına yedi çekiç darbesi aldığını aktarıyor.
Naegle'ın kocası Derek Harryman, eşine son olarak cep telefonu üzerinden gece saat 02.00 sularında mesaj yazdığını belirterek birkaç dakika içinde geri arandığını söyledi: "Sesi çok sarhoş geliyordu. Biraz yiyecek alacağım ve evde olacağım dedi." Ancak eski televizyon yıldızı bu söylediğini hiçbir zaman yapmadı.
Evlilik ve estetik cerrahi programı yarışmasıyla tanınan 36 yaşındaki Lisa Marie Naegle'a yakınları Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ulaşamadı. Kadının cesedi, hemşirelik okulundan arkadaşının bahçesinde bulundu
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