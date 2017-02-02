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Evlilik dışı ilişkiye kırbaçlı ceza

Şeriat kanunları gözyaşlarına boğdu… Endonezya’da bir kadın evlilik dışı cinsel birliktelik yaşadığı için 26 kez kırbaçlandı

Evlilik dışı ilişkiye kırbaçlı ceza

Şeriat kanunları gözyaşlarına boğdu… Endonezya’da bir kadın evlilik dışı cinsel birliktelik yaşadığı için 26 kez kırbaçlandı

02 Şubat 2017 Perşembe 16:07
Evlilik dışı ilişkiye kırbaçlı ceza
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ŞERİAT kanunlarına göre yönetilen Endonezya’nın Açe vilayetinde yine bir kırbaç vahşeti…
Korkunç cezanın yerine getirilmesi için genç kadın camiye getirildi. Kalabalığın izlediği yüksek bir alana çıkarıldı. Dizlerinin üstüne çömelmesi söylendi.
Ardından vahşet anları başladı. 26 kez kırbaçlanan kadın her bir darbede çığlıklar ve hıçkırıklar içinde kaldı.
kadının cezası yerine getirildikten sonra bu kez de brilikte olduğu adam 2 erkek polis eşliğinde aynı yere çıkarılarak ona da 26 kırbaç darbesi vuruldu.
Kadının suçu ise evli olmadığı halde cinsel ilişkiye girmekti. Açe’de uygulanan şeriat kurallarında göre homoseksüel ilişki, kumar oynama ve içki içmenin cezası da kırbaç…
Geçen yıl Açe’de bir kadının kocası ya da ailesinden bir erkek yanında olmadığı sürece gece 23.00’den sonra sokağa çıkması yasaklandı.
Üstelik Endonezya’nın Açe vilayetinde evli olmayan bir kadınla erkeğin birlikte motorsiklete binmesi de yasak…

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Anahtar Kelimeler:
Evlilik Dışı IlişkiKırbaçlı CezaEndonezya
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