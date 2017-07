Evlerini yeniletirken evin altında buldukları şoke etti!

EVDE yaşayan Ericka Karner hemen önce polisle irtibata geçti. Daha sonra da Garden Of Innocence ismindeki kimliği belirsiz çocukların cenaze törenlerini düzenleyen bir kuruluşla irtibata geçti.

Daha sonradan Ericka’nın evinin olduğu yerin 1930’lara kadar mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Burada konutlar oluşturulmaya başlanınca da mezarlık başka bir yere taşınmıştı. Ancak çocuğun tabutu unutulmuştu.

Garden Of Innocence, çocuğa Miranda ismini verdi ve cenazesini başka bir yere taşıdı. Ancak yine de çocuğun kim olduğu bilinmiyordu ve araştırılmaya devam edildi.

Yetkililerle irtibata geçildikten sonra çocuğun adının Edit Howard Cook olduğu ortaya çıktı. 13 Ekim 1876 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Edith’in erkek kardeşinin torunu olan Peter Cook’un hayatta olduğu ortaya çıktı.

Peter Cook, KPIX-TV’ye “Kendisinden hiç haberdar olmadığım bir akrabamın varlığını öğrendim. En kötüsü de çocuğun üç yaşında vefat etmiş olması” dedi.

Edith’in ölüm nedeni hala anlaşılamadı. Salgın bir hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğine inanılıyor.

Edith’in kimliği ortaya çıktıktan sonra Garden Of Innocence yetkilileri tabutunu gerçek bir mezarlığa taşıdı ve cenaze töreni düzenledi.