Eski fotoğraflara bakınca evlatlık olduğunu anladı

ARJANTİN'DE Silvina Martinez Pintos isimli kadın, Facebook'taki eski aile fotoğraflarına bakarken evlatlık olduğunu öğrendi. Daily Mail'de yayınlanan habere göre 31 yaşındaki Silvina, doğumundan önce çekilen fotoğrafta annesinin hamile olmadığını fark etti. Şimdi gerçek annesini arayan kadın, bu konuda da internetin gücüne inanıyor.Silvina Facebook paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Beni doğuran kadını tanımak istiyorum. 11.30'da Modelo kliniğinde doğduğumu biliyorum. Biyolojik annem beni doğurduğunda 16 yaşındaymış ve doğumda Dr. Ricardo Carminatti yer almış."Onu yargılamak için aramıyorum. Kime benzediğimi, kardeşim olup olmadığını öğrenmek ve sadece onu dinlemek istiyorum."
2 çocuk annesi kadın, ne olduğunu öğrenmek istiyor. "Belki de ona benim öldüğümü söylediler." diye şüphelerini dile getiriyor.
Facebook'taki eski aile fotoğraflarına bakan 31 yaşındaki kadın, evlatlık olduğunu anladı. 2 çocuk annesi kadın şimdi gerçek annesini arıyor
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