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Eski devlet başkanlarına suç örgütü kurma suçlaması

Brezilya Başsavcısı Rodrigo Janot, eski devlet başkanları Luiz Inacio Lula da Silva ve Dilma Rousseff ile beş eski bakan hakkında, suç örgütü kurdukları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye suç duyurusunda bulundu

Eski devlet başkanlarına suç örgütü kurma suçlaması

Brezilya Başsavcısı Rodrigo Janot, eski devlet başkanları Luiz Inacio Lula da Silva ve Dilma Rousseff ile beş eski bakan hakkında, suç örgütü kurdukları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye suç duyurusunda bulundu

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:54
Eski devlet başkanlarına suç örgütü kurma suçlaması
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BAŞSAVCI Janot, suç duyurusunda, eski devlet başkanları Silva ve  Rousseff ile beş eski bakanın, aralarında devlet petrol şirketi Petrobras, Ulusal  Kalkınma Bankası ve Planlama Bakanlığının da bulunduğu kamu kurumları  aracılığıyla rüşvet topladıklarını savundu. 
Başsavcının suçladığı kişilerin tamamı İşçi Partisi mensubu. Bu  kişilerin 480 milyon dolar rüşvet aldıkları iddia ediliyor. 
İşçi Partisinden yapılan açıklamada, Başsavcı Janot'un kanıt sunma dan  suçlamada bulunduğu belirtildi. 
Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, Temmuz ayında "pasif rüşvet ve kara  para aklama" suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve sonrasında  emeklilik fonları da dahil bütün mal varlıkları dondurulmuştu. 
Karar itiraz eden  Silva, suçlu olduğunu gösteren tek bir kanıt varsa cezaevine kendi rızasıyla  gideceğini belirterek suçlamaları siyasi olarak nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lula Da SilvaBrezilyaRodrigo Janot
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