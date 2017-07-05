Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.311
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6666
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Eski Bakan Moğultay ABD'de vefat etti

Eski bakanlardan Mehmet Moğultay, ABD'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti

Eski Bakan Moğultay ABD'de vefat etti

Eski bakanlardan Mehmet Moğultay, ABD'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:37
Eski Bakan Moğultay ABD'de vefat etti
banner404

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl,  Moğultay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

ABD'de bulunan oğlu Ulaş Moğultay'ın, cenaze işlemleriyle ilgilendiğini belirten Bingöl, bu işlemlerin tamamlanmasının ardından Moğultay'ın naaşının Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da toprağa verileceğini bildirdi.

Moğultay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bingöl, "Mehmet Bey, ideallerinden asla taviz vermedi, siyasetteyken iz bırakan bir görev ifa etti. Türk milletinin başı sağolsun." dedi.

Mehmet Moğultay kimdir?
Tunceli'de 1945'te dünyaya gelen Mehmet Moğultay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1969-1987 tarihleri arasında serbest avukatlık yapan Moğultay, 1987-1999 yılları arasında TBMM 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönemlerinde İstanbul milletvekili seçildi.

Moğultay, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de ve CHP'de Genel Sekreter Yardımcısı, MYK üyesi ve Parti Meclisi üyesi seçilerek, bu partilerin üst düzey kademelerinde görev aldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, TBMM Başkanvekili ve TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak da görev yapan Moğultay, 1991-1995 yılları arasında 49. ve 50. DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde ve sonrasında CHP ve SHP'nin, CHP adı altında birleşmesiyle DYP-CHP koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mehmet MoğultayCHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Musul'dan 24 saatte 500 sivil tahliye edildi
Musul'dan 24 saatte 500 sivil tahliye edildi
Mısır'da Uygur Türkleri gözaltına alındı
Mısır'da Uygur Türkleri gözaltına alındı
Meksika'da çatışma: En az 26 ölü
Meksika'da çatışma: En az 26 ölü

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals