Esad sivillere saldırdı: 16 ölü

ESAD rejimine ait savaş uçakları As-Suwayda bölgesinde sivillere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Yetkililer, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bu nedenle ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

