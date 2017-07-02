Esad sivillere saldırdı: 16 ölü

ESAD rejimine ait savaş uçakları As-Suwayda bölgesinde sivillere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Yetkililer, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bu nedenle ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
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