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Esad'ın yeni hedefi İdlib iddiası!

Esad rejiminin sıradaki hedefi sivil ve muhaliflerin tahliye edildiği Hatay’a komşu İdlib olabilir endişesi...

Esad'ın yeni hedefi İdlib iddiası!
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KUŞATMA altındaki Halep'ten 40 bine yakın sivil ve muhalifin tahliye edildiği İdlib'de yeni bir savaş endişesi hakim. Sahadaki bütün muhalif gruplar 'İslami Heyet' çatısı altında birleşme hazırlığı yaparken, Ortadoğu için çizilmiş bazı haritaların bu bölgede bir 'Şii federasyon' oluşturma çabasına işaret etmesi kaygıları artırıyor. Sözkonusu plana göre, mezhepçi federasyon, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırından başlayarak Halep, İdlib, Hama ve Humus'u da içine alıp aşağıya doğru iniyor. Plana dair Yeni Şafak'a bilgi veren kaynaklar, Esed rejimi, İran ve Rusya'nın İdlib'deki radikal grupları bahane ederek yönlerini buraya çevirmelerinin hiç de şaşırtıcı olmayacağını kaydediyor. İddiaya göre Halep ve çevresine yerleştirilen İran destekli binlerce terörist, İdlib müdahalesine bahane oluşturacak mezhepçi bir sabotaj için hazırda bekliyor.
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Etiketler; #Esad #İdlib #Kuşatma #Şii federasyon
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