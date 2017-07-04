Ermenistan ordusunun ateşinde iki Azerbaycanlı sivil öldü

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtığı bildirildi.
Ateş sonucu köy sakinlerinden 2 yaşındaki bir kız çocuğuyla 50 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği, bir kadının yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, uluslararası kurumların olayla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun düşmana ateşle karşılık verdiği belirtilen açıklamada, kanlı provokasyonun sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu kaydedildi.
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