Ermenistan'ın katlettiği 2 yaşındaki Zehra yürekleri dağladı

İŞGAL altındaki Karabağ'da Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı terörist güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenlemesi sonrası 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef aldığı bildirildi.

2 YAŞINDA BİR ÇOCUK VE 1 KADIN KATLEDİLDİ

Hain saldırı sonucunda babaanne Sahibe Guliyeva ve 2 yaşında olduğu belirtilen torunu Zehra Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel parçaları ile ağır yaralanan Servinaz Guliyeva ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ERMENİ GÜÇLERE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, saldırıya Azerbaycan güçleri tarafından misliyle karşılık verildiğini vurgulayarak provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan askeri-siyasi yönetime ait olduğunu belirtti.

PAYLAŞIMLAR KAN DONDURDU

Olayla ilgili Ermenistan merkezli bir sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiye yorum yapan aşırı görüşlü bazı Ermenistan vatandaşları ise kan dondurdu. Paylaşımlarda, "Daha çok çocuk öldürmemiz gerek.", "Öldürülenin çocuk olması hoş değil ama haber beni mutlu etti." gibi ifadelere yer verildi.

"OYUNCAK İÇİNE BOMBA YERLEŞTİRDİLER"

Yaşanan gelişmelere dünya kamuoyunun tepkisiz kaldığını ifade eden Azerbaycan merkezli AzXeber Genel Yayın Yönetmeni Efseleddin Agalarov, sosyal medyada başlatılan #JusticeForZahra (Zehra için adalet) kampanyasına destek çağrısı yaptı.

1994'ten bu yana Ermenistan güçlerinin 32 çocuğu katlettiğini belirten Agalarov, "Bu Ermenistan'ın yaptığı ilk olay değil. Daha önce de Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki Fariz Bedelov hayatını kaybetmişti. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde içine bomba konularak Tovuz Nehrine bırakılan oyuncak köpeğin patlaması sonucu 13 yaşındaki Aygün Şahmalıyeva katledildi." dedi.

"DÜNYA GÖRMEZDEN GELİYOR"

Agalarov, gerçekleştirilen provokasyonların dünya kamuoyu tarafından görmezden gelindiğini ifade ederken, Türkiye medyasından destek istedi;

"Bu olaylar Birleşmiş Milletler ve Cenevre Konvansiyonda kabul edilen uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasıdır. Dünyanın sanki gözleri kapanmış, kulakları sağır olmuştur. Hocalı katliamı sonucunda Karabağ savaşı zamanında katledilen Türk çocuklardan biri de Zehra oldu. Ermeni terörünü dünyaya duyurmak için biz Azerbaycanları gazeteciler olarak tüm Türkiye'yi desteğe çağırıyoruz. Bu olayı gündeme ve manşetlere taşıyarak Azerbaycan'ın haklı savaşına destek verin. Aynı zamanda Türk kardeşlerimizden sosyal medyada Zehra ile ilgili paylaşımlarda bulunmasını istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın birliği ve kardeşliği terörü yok etmeye yeterlidir."

Ayrıca Agalarov, paylaşımlarda kullanılabilecek İngilizce etiketleri de konuşmasına ekledi. Etiketlerden bazıları şöyle; #ChildKillerArmenia (Çocuk katili Ermenistan), #StopArmenianOccupation (Ermeni İşgali Dursun), #StopArmenianAggression (Ermeni Saldırganlığı Dursun), #StopArmenianTerrorism (Ermeni Terörü Dursun).

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A SERT TEPKİ

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, yurt dışındaki tüm temsilciliklere talimat verildiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;

"Yaşanan olaylar bir daha gösteriyor ki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bu emri Ermenistan yönetiminden almıştır. Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı devam eden bu tutumu bölgesel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir. Mülki ahalinin ağır silahlarla ateşe tutulması Ermenistan’ın devlet siyasetinin bir parçasıdır. Siyaset kasıtlı ve garezli bir şekilde devlet siyaseti olarak hayata geçiriliyor."

ANKARA SALDIRIYI KINADI

Yanı sıra Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan'ın şiddetle kınandığı belirtilirken kardeş Azerbaycan'a Türkiye'nin taziye mesajı iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"4 Temmuz günü saat 20.40 sularında Azerbaycan’ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı, top ateşi sonucu yaralanan bir diğer Azerbaycanlı kardeşimize acil şifalar diliyoruz."