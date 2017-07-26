Erirse denizler 7 metre yükselir

BBC’nin haberine göre, İngiliz bilim adamları, ılıman iklim koşullarının, Grönland’da su yosunlarının büyümesini, dolayısıyla yüzeyin kararmasını teşvik ettiğini açıkladı. Kararan buz tabakasının, beyazdan daha fazla radyasyonu içine çektiğine ve daha hızlı eridiğini bildiren bilim adamları, Birleşik Krallık’ın yedi katı büyüklüğündeki Grönland’da buz kütlesinin tamamen erimesi halinde dünyada deniz suyu seviyesinin 7 metre yükseleceğini bildirdi. En kötü senaryonun, bu yüzyılın sonunda 98 santimetrelik bir artış olabileceği ifade edildi. Grönland, son 20 yılda kış mevsiminde kar yağışıyla edindiğinden daha fazla buz kaybetti.
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