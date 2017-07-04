Engelli kadını toplu tecavüzden sonra linç ettiler!

ZİHİNSEL engelli Otera Bibi Hindistan'ın batı Bengal bölgesinde bir köyde ailesiyle yaşıyordu. Ancak evden dolaşmak istediği için çıkan engelli kadın başına geleceklerden habersizdi.

Dilip Ghosh isimli bir adam Otera 'nın 10 yaşındaki kızını alıp götürmek istediği iddiasıyla kadını ağaç bir kulübede alıkoydu. Ardından kadın, büyük bir kalabalık tarafından korkunç bir işkenceye maruz kaldı.

Bir traktöre bağlanan kadının giysileri yırtılarak çıkarıldı. Ardından kadının saçı traş edildi. Zavallı kadın 3 saat boyunca sopa ve taşlarla acımasız kalabalık tarafından linç edildi.

Merhamet gösterilmedi. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğu kaçırmak istediği düşünülüyordu. Kadın suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da kimse onun ne dediğini anlamadı ve sorgulamadı. Kadının zihinsel yetersizliği umurlarında bile değildi.

Olanların ancak sonuna yetişen polis, kadını hemen hastaneye kaldırdı. Ancak aldığı yaralar yüzünden Otera Bibi kurtarılmadı.

Polis olaya karışan kalabalığı cinayetten teker teker sorguya çekse de henüz kimse gözaltına alınmadı.

Otera'nın kocası, eşinin zihinsel olarak yaptıklarından hükümsüz olduğunu ortadan kaybolduğunda panik yapmadıklarını, çünkü kadının günde bir veya ik kez etrafta dolaşmak için evden uzaklaştığını söyledi.