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Engelleri, başarıya engel olmadı

Yaşar Üniversitesi ile İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamaya konulan ‘Film Terapi’ projesinin dördüncü etabında bu kez otizmli beş genç, kamera başına geçip senaryosunu da kendilerinin yazdığı bir film çekti

Engelleri, başarıya engel olmadı

Yaşar Üniversitesi ile İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamaya konulan ‘Film Terapi’ projesinin dördüncü etabında bu kez otizmli beş genç, kamera başına geçip senaryosunu da kendilerinin yazdığı bir film çekti

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:31
Engelleri, başarıya engel olmadı
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İZMİR Güzelbahçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nden otizmli öğrenciler Alper Düz, Engin Durmaz, Erbey Konakçı, Deniz Çelik ve Emre Çetinkaya, Film Tasarımı Bölümü’nden eğitim aldı. Öğrenciler, Kerem Kaban’ın verdiği iki aylık eğitimin ardından kamera arkasına geçip senaryosunu kendilerinin yazdığı bir kısa film çekti. Kurgu ve teknik işlemlerin ardından önümüzdeki günlerde filmin galası yapılacak.Öğrencilerin aldıkları eğitim, iki ay boyunca yaşadıkları süreç ve film çekimleri de yönetmen Tayfun Belet tarafından belgesel haline getirildi.

GELİŞİMİ GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ

Proje yürütücüsü Kerem Kaban, “Belirlediğimiz beş öğrenci, önce iki ay boyunca senaryo yazarlığından ekipman kullanımına kadar birçok konuda eğitim aldı. Film terapi uygulamalarındaki temel amacımız, bu gençlere bilişsel ve davranışsal olarak da katkı sağlamak. Onların gelişimini görmek, yüzlerindeki heyecanı okumak ve bu süreçte ne kadar başarılı olduklarını görmek mutluluk verici” dedi.

DOĞRU EĞİTİMLE BAŞARDILAR

Okul Müdürü Mesut Akkuş da “Film çekmek, ilk düşünüldüğünde çocuklarımızın yapabileceği bir iş gibi görünmüyor, ancak bunun doğru olmadığını gördük. Doğru eğitimle neler başarabileceklerini kanıtladılar. Bu çocuklarımızın bir senaryo yazıp, onu çekebildiklerini görmek büyük mutluluk” diye konuştu.

2013 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

‘Film Terapi’ projesiyle 2013 yılından bu yana birçok eğitim düzenlendi. Terapinin ilk etabında Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Babam ve Oğlum gibi filmleri izleyip psikologlar, eğitimciler ve akademisyenler eşliğinde tartışan liselilerin, kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, depresyon, huzursuzluk, öfke gibi duygularını iyileştirmesi, empati ve özgüven yeteneği kazanması hedeflenen bir program uygulanmıştı. Bu projeyle yüzlerce liseli gence ulaşıldı.Projenin ikinci etabında engelli olmanın başarıya engel olmadığını göstermek için Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu ile Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu’ndan seçilen 10 öğrenci, aldıkları eğitimin ardından öğretmenleri ve onların hayatlarından kesitlerle ilgili film çekmişti. Down sendromlu 10 genç senaryo yazımı, kısa film yapımı ve ekipman kullanımı konularında aldıkları eğitim sonunda ‘aşk’ ve ‘sevgi’ temalı bir film çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar ÜniversitesiFilm TerapiTayfun Belet
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