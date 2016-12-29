Elektromanyetik fırlatıcı denemesi yaptılar!

RUS basınına yer alan habere göre, deneme sırasında araçtan alüminyum kalıba 15 gram ağırlığına sahip olan plastik mermiyle atış gerçekleştirildi. Atış sonucunda kalıpta delik oluştu.
Bilim ve mühendisliğin birleşimiyle ortaya çıkan bu fırlatıcılar askeri silahlardan, uçak kalkış sistemlerine kadar geniş bir uygulama alanına sahip.
RUS basınına yer alan habere göre, deneme sırasında araçtan alüminyum kalıba 15 gram ağırlığına sahip olan plastik mermiyle atış gerçekleştirildi. Atış sonucunda kalıpta delik oluştu.