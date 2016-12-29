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Elektromanyetik fırlatıcı denemesi yaptılar!

Rus bilim insanları yeni geliştirilen elektromanyetik fırlatıcı denemesini yaptı

Elektromanyetik fırlatıcı denemesi yaptılar!

Rus bilim insanları yeni geliştirilen elektromanyetik fırlatıcı denemesini yaptı

29 Aralık 2016 Perşembe 16:29
Elektromanyetik fırlatıcı denemesi yaptılar!
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RUS basınına yer alan habere göre, deneme sırasında araçtan alüminyum kalıba 15 gram ağırlığına sahip olan plastik mermiyle atış gerçekleştirildi. Atış sonucunda kalıpta delik oluştu. 
Bilim ve mühendisliğin birleşimiyle ortaya çıkan bu fırlatıcılar askeri silahlardan, uçak kalkış sistemlerine kadar geniş bir uygulama alanına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Elektromanyetik FırlatıcıRus Basını
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