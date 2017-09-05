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Elebaşı kardeşlerden biri öldürüldü

Filipinler'in Marawi kentini kuşatan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün elebaşlarından biri öldürüldü. Ordu, elebaşı Abdullah Maute'nin gerçekten öldüğünü gösteren 4 ayrı rapor olduğunu açıkladı. Örgütün iki kardeş liderinden Ömer ise yaralı bir şekilde çatışmalara devam ediyor

Elebaşı kardeşlerden biri öldürüldü

Filipinler'in Marawi kentini kuşatan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün elebaşlarından biri öldürüldü. Ordu, elebaşı Abdullah Maute'nin gerçekten öldüğünü gösteren 4 ayrı rapor olduğunu açıkladı. Örgütün iki kardeş liderinden Ömer ise yaralı bir şekilde çatışmalara devam ediyor

05 Eylül 2017 Salı 12:27
Elebaşı kardeşlerden biri öldürüldü
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FİLİPİNLR'DE Ordu, ülkenin güneyindeki Mindanao  eyaletine bağlı Marawi kentini kuşatan terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün elebaşlarından birinin öldüğünü doğruladı.

Batı Mindanao Komutanlığından Korgeneral Carlito Galvez, yerel bir  radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Elimizde, Abdullah Maute'nin gerçekten  öldüğünü gösteren 4 ayrı rapor var" dedi.

Erkek kardeş yaralı

Galvez, aynı zamanda Maute'nin erkek kardeşi Ömer Maute'nin hala  çatışmaya devam ettiğini ancak yaralı olduğunu belirtti.

ABS-CBN News'de yer alan habere göre, Galvez, Maute'nin, 14-26 Ağustos  tarihleri arasında ordunun Marawi'ye düzenlediği hava saldırısında ölmüş olabileceğini ifade etti.

Abdullah Maute'nin öldüğüne ilişkin haberler geçen hafta gündeme  gelmişti ancak ordu yetkililerinin, olayı doğrulayan geçerli somut kanıtlar elde  edene kadar açıklama yapmayacağı bildirilmişti.

Öte yandan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella da Ebu Seyyaf  terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'un, hala hayatta olduğunu ve Marawi  kentindeki militanlarla beraber çatışmaya devam ettiğini doğrulamıştı.

Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde,  Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a  operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü  militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de kalkışma  olduğu gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60  günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da  olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Şehirde 3 aydan uzun süredir devam eden çatışmalarda bugüne kadar 645  militan öldü, 145 asker ve 45 sivil yaşamını yitirdi. Çatışmalar nedeniyle kent  ve çevresindeki kasabalarda yaşayan 400 bin kişi evlerini terk etti.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute  örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan  2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.  

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