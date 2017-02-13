Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88144
ALTIN
145.757
DOLAR
3.6856
STERLIN
4.6149
EURO
3.9222
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Aşkın enerjisini çağırın!
Aşkın enerjisini çağırın!
Emziren anneler kafein içeren besinlere dikkat!
Emziren anneler kafein içeren besinlere...

El Bab'ın yüzde 40'ı teröristlerden temizlendi

Türk özel kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin Zemzem mahallesini de terör örgütünden kurtardığını duyruldu. Operasyonla, ilçenin güneyinde yer alan Esad birliklerinin merkeze giriş yolu kesildi

El Bab'ın yüzde 40'ı teröristlerden temizlendi

Türk özel kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin Zemzem mahallesini de terör örgütünden kurtardığını duyruldu. Operasyonla, ilçenin güneyinde yer alan Esad birliklerinin merkeze giriş yolu kesildi

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:47
El Bab'ın yüzde 40'ı teröristlerden temizlendi
banner404

TÜRK Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinin yüzde 40'ını ele geçirdi.
Kentin batısı ve güneyinde ilerleyen TSK ve ÖSO, güneydoğudaki Zemzem mahallesinde Zemzem Cami, spor merkezi, Baas Partisi binası, Hikme Hastanesi, pazar ve depolar bölgelerini ele geçirdi.
Böylece,ÖSO, geçen hafta ele geçirdiği merkeze hakim Şeyh Akil ve diğer bazı tepelerle birlikte merkezin yaklaşık 1,5 kilometre içine girmiş oldu.
Güney yönünden de Gençlik Merkezi, Büyük Fırın bölgeleri ve buğday siloları ile araba hurdalığını ele geçiren ÖSO, Tadif beldesine giden kavşağa ulaştı.
Yapılan alan hesaplamasına göre, halihazırda kuzey, batı ve doğudan kuşatılan Bab ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 40'ı IŞİD teröristlerinden temizlenmiş durumda.
Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Rejimin Bab yolu kesildi
ÖSO'nun Tadif Kavşağı'nı almasıyla, kentin güneyinden ilerleyen Esed rejimi güçlerinin Bab'a yönelmesi engellenmiş oldu.
Rusya'nın kentin güneyindeki DEAŞ hedeflerini vurarak Esed güçlerinin 20 Ocak'tan bu yana kente doğru ilerlemesini sağlamıştı. Rejim güçlerinin önündeki ilk hedef, Bab'ın en büyük beldesi Tadif'ti.
Tadif'in güney kesiminde bulunan rejim güçleri henüz beldenin merkezine giremedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise rejim güçlerinin beldeyi ele geçirdiğini duyurmuştu.
Dar bir koridor kaldı
TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor. 24 Ağustos'tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı düzenlenerek barınma maksatlı kullanılan 51 bina imha edildiği bildirilmişti.
Bab merkezde tüm yönlerden kuşatmaya giren DEAŞ'ın, bölgeden çekilmek istemesi durumunda, Rakka yönünde Halep'in doğu kırsalına çekilebileceği dar bir koridor bulunuyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
El BabÖSOTürk Silahlı Kuvvetleriözgür Suriye Ordusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütü hapishanelerinden dehşet görüntüleri
Terör örgütü hapishanelerinden dehşet görüntüleri
ABD'de baraj delindi, en az 188 bin kişi kaçıyor
ABD'de baraj delindi, en az 188 bin kişi kaçıyor
Terör örgütü hapishanelerinden dehşet görüntüleri
Terör örgütü hapishanelerinden dehşet görüntüleri

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals