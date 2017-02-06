KATE Moir 17 yaşındayken arkadaşlarıyla gittiği bir partiden eve dönmek üzereydi. Yanına yaklaşan bir çift eğer isterse saatin geç olduğunu, onu eve bırakabileceklerini söyledi. Teklifi kabul eden Kate Moir kendini bir evde yatağa zincirlenmiş halde buldu. Filmleri aratmayacak kadar ürkütücü olayda genç kız kendisini kaçıran Catherine ve David Birnie çiftine onu öldürüp öldürmeyeceklerini sordu. Cevap ise “Eğer uslu durursan sadece tecavüz ederiz”… 1986 yılında yaşanan olayla ilgili ilk kez konuşan Kate Moir zincirle bağlandığı bir yatakta defalarca tecavüze uğradı. Ondan önce çiftin 4 kurban daha olmuştu. Zamanla aralarında bir şifre kullandıklarını fark etti. “Hiç gevreğin var mı” sorusunu duyunca dikkat kesilen Moir bunun aslında “Sende yeni biri var mı” anlamına geldiğini çözdü. Bir gün bu sorunun yanıtı “evet bir tane var” olunca öldürüleceğini tahmin etmişti.

Kaçmayı kafasına koyan Kate Moir bir gün pencereden çıkıp özgürlüğüne koştu. Ardından Catherine ve David Birnie tutuklandı. Ömür boyu hapis cezası alan korkunç çiftten David 2005 yılında hapishanede kendini astı. İşin en kötü yanı ise aradan geçen onca yıl sonra Catherine Birnie için bir durum değerlendirmesinin yapılacağı yeni bir duruşmanın gündemde olması… Seri katil birkaç ay içinde yeniden mahkemeye çıkacak. Üstelik serbest bırakılması da seçenekler arasında… Avustralya tarihinin en azılı katilleri olarak kayda geçen Catherine ve David Birnie 1986 yılında haftalar içerisinde 15 yaşındaki Susannah Candy, 21 yaşındaki Denise Brown, 22 yaşındaki Mary Neilson ve 31 yaşındaki Noelene Patterson’ı kaçırarark zincirlerle bağladıkları yatakta hapis etmiş, kurbanlarına defalarca tecavüz ettikten sonra öldürmüşlerdi.