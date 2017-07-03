Duterte, terörist gruplara seslendi

FİLİPİNLER Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, videolu mesajında terör örgütü Maute ve yerel terör örgütlerine seslendi. Duterte, çatışmalar boyunca askerlerinin yanında olacağını, yaralı askerlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Filipinler'in başkenti Malawi'de geçtiğimiz aylarda terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute militanları ile askeri güçler arasında çatışma yaşanmıştı. Çıkan çatışmalarda 268 DEAŞ militanı öldürülürken, 66 hükümet görevlisi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Duterte, 23 Mayıs 2017 tarihinde Marawi'de Maute ve diğer yerel terörist grupların saldırıları üzerine sıkıyönetim ilan etmişti.

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