Düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Buldular...

TASS ajansı, içindeki 92 kişiyle Pazar günü düşen Rus uçağının ilk karakutusunun Karadeniz'de bulunduğunu duyurdu. Ajans, karakutunun incelenmek üzere çok kısa süre içinde başkent Moskova'ya gönderileceğini aktarıyor.
Tüm uçuş bilgilerinin saklandığı karakutudan çıkacak bilgiler, uçağın neden düştüğünü aydınlatacak.
Interfax ise, Moskava yönetiminin ikinci bir emre kadar ülkedeki tüm TU-154'lerin uçuşlarını askıya aldığını son dakika haberi olarak geçti.
DENİZİN DİBİNDE 500 METRELİK BİR HAT
Pazar gününden bu yana büyük bir arama operasyonu yürüten Rusya, dün uçağın gövde parçalarının 27 metre derinlikten çıkarıldığını bildirmişti. 3 binden fazla insan, savaş gemileri, savaş uçakları, helikopterler ve su altını görüntüleyen cihazlarla Karadeniz'de uçağın parçaları ve cesetleri arıyor. Enkazın, denizin dibinde 500 metrelik bir hat üzerinde dağınık şekilde bulunduğu saptandı.
64 kişilik ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun da içinde bulunduğu TU-154 tipi askeri uçakta, kaza sonrası kurtulan olmamıştı.
Yetkililer, bir terörist saldırı ihtimalini çok uzak gördüklerini ilan etmişti. Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Tu-154 tipi uçağın teknik bir sorun ya da pilotaj hatası nedeniyle düşmüş olabileceğini belirterek, terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığını söylemişti.
İçindeki 92 kişiyle Pazar sabahı düşen Rus uçağının karakutusuna iki gün sonra Karadeniz'de ulaşıldı. Karakutu incelenmek üzere başkent Moskova'ya gönderilecek
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