Dünyayı şoke eden görüntüler! IŞİD'in korkunç hapishanesi

IRAK'IN en büyük ikinci kenti Musul'u kaybetmesine artık saatler kalan terör örgütü IŞİD'in yaşlı insanları bir binanın bodrum katına hapsettiği ortaya çıktı.

Ordu birlikleri tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hapishanede sayıları 75'i bulan yaşlıların çoğu ölmek üzere. Günlerdir aç susuz kalan Musulluların bazıları yarı baygın halde yerde yatarken görülüyor.

Kanlı örgüt IŞİD'den geriye kalan rezillikler, belgelerle ortaya dökülüyor. Bu belgelerden biri, örgütün seks kölesi olarak tuttuğu kadınların satışını gösteriyor. Buna göre, 20 yaşında, fit, kahverengi gözlü bir kadın 1500 dolara satılmış.

Son resmi açıklamaya göre, Eski Şehir bölgesinde yalnızca bir mahalle kontrol eden terör örgütünün 200 militanı kaldığı bildiriliyor. Ordu komutanları, 48 saat içinde kentin tamamen kurtarılmasını bekliyor.

Komutanların gözleri bağlı!

Yakalanan IŞİD liderlerinin görüntüleri de yine sosyal medyada paylaşıldı. Gözleri bezle bağlanan terör komutanları, araçlara bindirilerek götürülüyor.

Zaferi kutluyorlar

Sekiz ayı aşkın bir süredir cephede savaşan Irak askerleri ise, çoktan zafer kutlamalarına başladı bile. Uluslararası haber ajansları, ellerinde Irak bayraklarıyla sevinç çığlıkları atan çok sayıda askerin fotoğrafını dünyaya servis etti.

17 Ekim'de başlayan büyük Musul operasyonunda, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin hilafet ettiği tarihi El Nuri Camii geri alındı ve bir dönüm noktası gerçekleşti.

Eski Şehir'in dar sokakları

Musul'daki operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katıldı. ABD ise hava saldırılarıyla operasyona destek verdi.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 16 bin 400'ü geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar IŞİD'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü IŞİD'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, dar sokaklar nedeniyle ilerleme neredeyse durdu. Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı. Haziran ayına gelindiğinde ise IŞİD'lilerin kontrolünde yalnızca birkaç mahalle kalmış oldu.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

IŞİD, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.