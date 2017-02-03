Dünyanın unuttuğu 80 bin kişi!

İNGİLİZ haber kanalı BBC'nin muhabirleri, ilk kez dev kalabalığın sıkışıp kaldığı Suriye-Ürdün sınırındaki yerleşime girdi

Yardım örgütleri terör ve çatışma mağdurları için koşturuyor ancak çabalar yetersiz.

Sahipsiz topraklarda çok sayıda çocuğun sağlık durumu kaygı verici. Felçli olan Eşref isimli çocuk, Birleşmiş Milletler'in (BM) sahra hastanesinde ameliyat edilmeyi bekleyen bebeklerden yalnızca biri. BM hastanesi, dünyanın unuttuğu 80 bin kişiye hizmet veriyor.

RAKKA'NIN SUYU KESİLDİ

Terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki fiili başkenti Rakka'nın suyu kesildi. Koalisyon uçaklarının şehrin ana su hattına gerçekleştirdiği bombardıman, suyun kesilmesine yol açtı. Rakka sakinleri, kentin tümünde suların akmadığını bildiriyor.

Gece gerçekleşen saldırılar, kentin tek su hattının geçtiği Eski Köprü olarak bilinen noktayı hedef aldı. Rakka'nın etrafından geçen Fırat Nehri üstündeki iki köprü de kullanılamaz halde.

Rakka'da halen 300 bin kişinin yaşadığı sanılıyor. Kentte yaşayanlar, su temin etmek için Fırat Nehri'ni kullanıyor.

ABD'nin başını çektiği koalisyon, PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'ya yönelik operasyonuna hava desteği veriyor. SDG son iki ay içinde kentin kuzeyi ve batısında geniş bir alanı IŞİD'in elinden alarak Rakka'ya yaklaştı.

TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

Terör örgütü IŞİD, 2016 yılında elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte'den temizlenen örgüt, halihazırda Musul'un da yarısından çekilmiş durumda. 100 bini aşan silahlı unsurlar tarafından kuşatılan Irak'ın en büyük ikinci kentinde IŞİD sıkıştı.

Aynı hattın batısında, Suriye'de ise terör örgütü Türkiye'nin hedefinde. Kritik önemdeki El Bab kenti, Türk özel kuvvetleri ve Suriyeli muhalifler tarafından kuşatma altında.