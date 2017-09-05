Dünyanın ilk çıplaklar parkı açıldı!

FRANSA'NIN başkenti Paris'te kıyafetlerinden tamamen sıyrılıp çıplak bir güne merhaba demek isteyenler için çıplaklar parkı açıldı.

Parisli nüdistler uzun süredir kendi kullanımları için yeşil bir alan talepleri nihayet gerçekleşti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Bois de Vincennes Parkı'nın bir kısmı nüdistlerin kullanımı için ayrıldı.

Fransa'da toplamda 2 buçuk milyon kişi kapasiteli 400 çıplaklar plajı ve kamp alanı bulunuyor.

Başkent Paris'te kamuya açık bir havuz haftada 3 gün çıplak yüzmeye izin veriyor.

Paris Belediye Başkanlığı çıplaklar parkının şu an için bir deneme sürecinde olsa da kentin açık görüşlü vizyonunun bir parçası olduğunu açıkladı.

Bois de Vincennes Parkı'nda bulunan çıplaklar alanı girişinde alanın nüdizm bölgesi olduğunu belirten bir işaret yer alıyor.