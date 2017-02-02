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Dünyanın hayretle izlediği görüntüler

ABD'de bir öğretmen, sınıfın girişinde her öğrencisiyle farklı bir şekilde el sıkışıp selamlaşıyor. Görüntüler kısa sürede fenomene dönüştü

Dünyanın hayretle izlediği görüntüler

ABD'de bir öğretmen, sınıfın girişinde her öğrencisiyle farklı bir şekilde el sıkışıp selamlaşıyor. Görüntüler kısa sürede fenomene dönüştü

02 Şubat 2017 Perşembe 17:21
Dünyanın hayretle izlediği görüntüler
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GÖRÜNTÜLER, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir okuldan... Barry White Jr, Charlotte'daki Ashley Park PreK-8 okulunda İngilizce öğretmeni. Sınıfındaki öğrencileriyle tek tek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde selamlaşıyor. Her bir öğrenci için farklı bir selamlaşma stili yaratan öğretmen, bazı öğrencileriyle dans ediyor. Sınıfın girişinde çekilen görüntüler, önce ABD televizyonlarında ardından da dünyadaki neredeyse tüm medya organlarında haber oldu. Öğretmen Barry White Jr, öğrencileriyle kapının önünde birbirlerine günaydın dediklerini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKuzey CarolinaÖğretmenOkulöğrenciSelamlaşmaIngilizceHaber
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