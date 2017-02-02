Dünyanın hayretle izlediği görüntüler

GÖRÜNTÜLER, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir okuldan... Barry White Jr, Charlotte'daki Ashley Park PreK-8 okulunda İngilizce öğretmeni. Sınıfındaki öğrencileriyle tek tek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde selamlaşıyor. Her bir öğrenci için farklı bir selamlaşma stili yaratan öğretmen, bazı öğrencileriyle dans ediyor. Sınıfın girişinde çekilen görüntüler, önce ABD televizyonlarında ardından da dünyadaki neredeyse tüm medya organlarında haber oldu. Öğretmen Barry White Jr, öğrencileriyle kapının önünde birbirlerine günaydın dediklerini söylüyor.