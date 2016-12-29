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Dünyanın en yaşlı erkek pandası öldü

Çin'de yaşayan dünyanın en yaşlı erkek pandası Pan Pan, 31 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı erkek pandası öldü
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PAN Pan'ın ölüm sebebini tespit etmek için otopsi yapılacak. Pandanın yaşı insan ömrüyle kıyaslandığnda yaklaşık 100'e tekabül ediyordu. 
Kanser ve başka sağlık sorunları yaşadığı bilinen Pan Pan, katarakt ve diş sorunları gibi yaşlılık sebebli kimi rahatsızlıklara da sahipti. 
Pan Pan'ın pek çok yavrusunun olduğu, doğal yaşamda olmayan pandaların yüzde 25'i kadarının Pan Pan'ın torunu olduğu belirtiliyor. Dünyanın en yaşlı pandası Jia Jia, ekim ayında Hong Kong'da 38 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Etiketler; #Pan Pan #çin
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