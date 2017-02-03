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Dünyanın en ünlü müzelerinden birinde olay çıktı 

Fransa Paris'te askerlerin üzerine ateş açıldı. Son dakika habere göre, Fransız askerlerin karşılık vermesi üzerine saldırgan yaralandı

Dünyanın en ünlü müzelerinden birinde olay çıktı 

Fransa Paris'te askerlerin üzerine ateş açıldı. Son dakika habere göre, Fransız askerlerin karşılık vermesi üzerine saldırgan yaralandı

03 Şubat 2017 Cuma 13:29
Dünyanın en ünlü müzelerinden birinde olay çıktı 
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FRANSA Paris'te askerlerin üzerine ateş açıldı. Son dakika habere göre, Fransız askerlerin karşılık vermesi üzerine saldırgan yaralandı.

Fransız polisi, başkent Paris'teki Louvre Müzesi'ne bir çantayla girmeyi deneyen kişiye askerler tarafından ateş açıldığını duyurdu. Söz konusu kişinin silahlı ve yanında bıçak taşıdığı bildiriliyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ne bir çantayla girmeye çalışan kişi ateş açılarak durduruldu. Polis kaynakları, müzeye girmeyi deneyen kişinin silahlı olduğunu  

ve yanında bıçak taşıdığını bildiriyor.

MÜZENİN ÇEVRESİ TAHLİYE EDİLDİ

Bir askerin ateş açması üzerine, söz konusu kişi yaralı halde ele geçirildi. Louvre Müzesi'nin çevresi hemen tahliye edildi, Fransa İçişleri Bakanı olayın ciddi olduğunu duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, polisin müze girişini kordonla çevirdiğini aktarıyor.

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FransaParisSon DakikaHaberHaberler
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