Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88193
ALTIN
145.662
DOLAR
3.6576
STERLIN
4.5743
EURO
3.8948
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
Öksürük 8 haftada geçmiyorsa dikkat edin!
Öksürük 8 haftada geçmiyorsa dikkat...

Dünyanın en çok merak ettiği yüz! Ölüm meleği 

İlk kadın suikastçinin havalimanında ele geçirilmesiyle gözlerin çevrildiği diğer kadının üstünden Endonezya pasaportu çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarından teşhis edilen kadının ilk görüntüsü ise öğle saatlerinde geldi. Gün içinde suikastte parmağı olduğu belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Dünyanın en çok merak ettiği yüz! Ölüm meleği 

İlk kadın suikastçinin havalimanında ele geçirilmesiyle gözlerin çevrildiği diğer kadının üstünden Endonezya pasaportu çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarından teşhis edilen kadının ilk görüntüsü ise öğle saatlerinde geldi. Gün içinde suikastte parmağı olduğu belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı.

16 Şubat 2017 Perşembe 17:15
Dünyanın en çok merak ettiği yüz! Ölüm meleği 
banner404

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-namMalezya'da öldüren kadınlardan biri daha yakalandı. Polis, Endonezya pasaportu taşıyan kadının havaalanındaki kamera görüntülerinden teşhis edildiğini açıkladı. Sabah gelen haberin ardından öğle saatlerinde yakalanan kadının ilk görüntüsü uluslararası medya tarafından paylaşıldı. Polis merkezinden çıkarken görüntülenen kadının yanında Malezyalı güvenlik güçleri bulunuyor. Hastanede ölen Kim Jong-nam'ın otopsisi tamamlandı ancak uluslararası haber ajanslarına göre otopsi Kuzey Kore ile Malezya arasında soruna yol açtı. Pyongyang yönetimi, Kim'in cesedinin kendilerine verilmesini istedi fakat bu talep otopsi yapılmadan kabul edilmedi. Uluslararası haber ajansları, Malezyalı yetkililerin gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cesedi Kuzey Kore'ye teslim edebileceğini bildiriyor. Polis şimdi suikastle ilgili diğer şüphelileri arıyor. Gün içinde suikastte parmağı olduğu belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Dün yapılan açıklamada beş şüphelinin arandığı belirtilmişti.

DİĞER KADIN DÜN YAKALANMIŞTI

Zehirli sıvıyla suikasti düzenleyen diğer kadın da dün Kuala Lumpur Havalimanı'nda yakalanmıştı. Polis, tutuklandığı sırada yalnız olan kadının yanında Vietnam seyahat belgeleri taşıdığını söylemişti.

Malezya basını ise, polisin açıklamasından dakikalar önce Kuala Lumpur Havaalanı güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerdeki kadının üstündeki beyaz tişörtte LOL yazısı seçiliyordu.

BİRİ ARKADAN YAKLAŞTI, BEZ PARÇASINI YÜZÜNE BASTIRDI

Havaalanında Macau'ya gitmek için uçak bekleyen 45 yaşındaki Kim, yüzüne sıvı içiren bir bez parçası tutularak öldürülmüştü. Malezya polisi, "Bir kadın arkadan yaklaştı ve bir sıvıya batırılmış bez parçasıyla yüzünü kapattı. Bunun ardından gözleri yanan kurban havaalanı resepsiyonundan yardım aldı. Hemen ardından da kaldırıldığı Putrajaya Hastanesi'nde hayatını kaybetti" açıklamasını yapmıştı.

OLAĞAN ŞÜPHELİ PYONGYANG

İngiliz Financial Times gazetesi, Kim'in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddiaları bugün sayfasına taşımıştı. Gazete "Kim Jong-nam bir zamanlar babaları Kim Jong-il'in varisi olarak görülüyordu ancak sahte bir pasaportla Disneyland'a giderken Tokyo'da gözaltına alınınca gözden düştü" dedi.

ESKİ LİDERİN EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNDEN DOĞDU

Kim Jong-nam, Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti. Eniştesi öldürüldükten sonra yurt dışına kaçan Kim Jong-nam, Pyongyang yönetimine muhalif isimlerden biriydi. Kuzey Kore'deki rejimi 'şaka gibi' sözleriyle tanımlayan Kim, yönetimin dış dünyaya fıkra gibi geldiğini söylemişti. Bir zamanlar ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kim Jong-un'un eniştesi, önce Komünist Parti'den atılmış ardından da idam edilmişti. Malezya, Kuzey Kore ile doğrudan ilişkisi olan birkaç ülkeden biri. İki ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKim Jong-UnKim Jong-namMalezyaKuala LumpurPyongyangSuikastZehirlenmeSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberlerKoreTokyoBugünHaberGAZETEVietnamEndonezyaDisneylandFinancial Times
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öldürttüğü eski eşinin mirasını kaptı!
Öldürttüğü eski eşinin mirasını kaptı!
Müşteri taksi şoförünü ensesinden bıçakladı
Müşteri taksi şoförünü ensesinden bıçakladı
Makatından çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi! Tam 1.2 kilogram...
Makatından çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi! Tam 1.2 kilogram...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals