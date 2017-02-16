Dünyanın en çok merak ettiği yüz! Ölüm meleği 

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldüren kadınlardan biri daha yakalandı. Polis, Endonezya pasaportu taşıyan kadının havaalanındaki kamera görüntülerinden teşhis edildiğini açıkladı. Sabah gelen haberin ardından öğle saatlerinde yakalanan kadının ilk görüntüsü uluslararası medya tarafından paylaşıldı. Polis merkezinden çıkarken görüntülenen kadının yanında Malezyalı güvenlik güçleri bulunuyor. Hastanede ölen Kim Jong-nam'ın otopsisi tamamlandı ancak uluslararası haber ajanslarına göre otopsi Kuzey Kore ile Malezya arasında soruna yol açtı. Pyongyang yönetimi, Kim'in cesedinin kendilerine verilmesini istedi fakat bu talep otopsi yapılmadan kabul edilmedi. Uluslararası haber ajansları, Malezyalı yetkililerin gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cesedi Kuzey Kore'ye teslim edebileceğini bildiriyor. Polis şimdi suikastle ilgili diğer şüphelileri arıyor. Gün içinde suikastte parmağı olduğu belirtilen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Dün yapılan açıklamada beş şüphelinin arandığı belirtilmişti.

DİĞER KADIN DÜN YAKALANMIŞTI

Zehirli sıvıyla suikasti düzenleyen diğer kadın da dün Kuala Lumpur Havalimanı'nda yakalanmıştı. Polis, tutuklandığı sırada yalnız olan kadının yanında Vietnam seyahat belgeleri taşıdığını söylemişti.

Malezya basını ise, polisin açıklamasından dakikalar önce Kuala Lumpur Havaalanı güvenlik kamerası görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerdeki kadının üstündeki beyaz tişörtte LOL yazısı seçiliyordu.

BİRİ ARKADAN YAKLAŞTI, BEZ PARÇASINI YÜZÜNE BASTIRDI

Havaalanında Macau'ya gitmek için uçak bekleyen 45 yaşındaki Kim, yüzüne sıvı içiren bir bez parçası tutularak öldürülmüştü. Malezya polisi, "Bir kadın arkadan yaklaştı ve bir sıvıya batırılmış bez parçasıyla yüzünü kapattı. Bunun ardından gözleri yanan kurban havaalanı resepsiyonundan yardım aldı. Hemen ardından da kaldırıldığı Putrajaya Hastanesi'nde hayatını kaybetti" açıklamasını yapmıştı.

OLAĞAN ŞÜPHELİ PYONGYANG

İngiliz Financial Times gazetesi, Kim'in güç savaşı nedeniyle Pyongyang tarafından öldürülmüş olabileceğine ilişkin iddiaları bugün sayfasına taşımıştı. Gazete "Kim Jong-nam bir zamanlar babaları Kim Jong-il'in varisi olarak görülüyordu ancak sahte bir pasaportla Disneyland'a giderken Tokyo'da gözaltına alınınca gözden düştü" dedi.

ESKİ LİDERİN EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNDEN DOĞDU

Kim Jong-nam, Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti. Eniştesi öldürüldükten sonra yurt dışına kaçan Kim Jong-nam, Pyongyang yönetimine muhalif isimlerden biriydi. Kuzey Kore'deki rejimi 'şaka gibi' sözleriyle tanımlayan Kim, yönetimin dış dünyaya fıkra gibi geldiğini söylemişti. Bir zamanlar ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kim Jong-un'un eniştesi, önce Komünist Parti'den atılmış ardından da idam edilmişti. Malezya, Kuzey Kore ile doğrudan ilişkisi olan birkaç ülkeden biri. İki ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor.