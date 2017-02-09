Dünyanın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı!

DÜNYA turizmine yön veren liderleri buluşturan World Tourism Forum Global Meeting öncesinde World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ve Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, Wyndham Grand İstanbul'da yapılan basın toplantısında ulusal ve uluslararası medya temsilcileri ile bir araya geldi.

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ve Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, yaptıkları açıklama ile merakla beklenen ciro bazında 'Tourism 100' raporunu basın mensuplarıyla paylaştı.

75 MİLYON DOLARLIK EKONOMİK İVME KAZANDIRDIK!

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ise yaptığı açıklamada "Turizmin öncü firmalarını böylesine ciddi bir analizle açıklamak 2017 vizyonumuz için gerçekten belirleyici bir etken olacaktır. Her sene büyüyen ve gelişen World Tourism Forum Global Meeting'in bu anlamda sektöre yapacağı katkının farkındayız. Özellikle THY gibi Türkiye'nin gururu bir markanın ilk sıralarda yer alması da hepimiz için memnuniyet vericidir." dedi.

World Tourism Forum' un Türkiye' ye 75 milyon dolarlık bir ekonomik ivme kazandırdığını dile getiren Bulut Bağcı aynı zamanda 16-18 Şubat İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek Global Metting' de 20' den fazla ülkenin kültür bakanını ağırlayacaklarını da belirtti.Dünyaca ünlü konuşmacılar ile gerçekleşecek olan Global Meeting aynı zamandasosyal medya fenomenlerini de Türkiye' de bir araya getirecek. Ülke tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ve bu buluşmada da sosyal medyanın etkisini de göz önünde bulundurduklarını söyledi.

TURİZİMİN DAVOSU "WORLD TOURİSM FORUM GLOBAL MEETİNG"16-18 ŞUBAT TARİHLERİNDE İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE

16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak Global Meeting'in ağırlayacağı Dünyaca ünlü isimler arasında; Facebook Spokeperson'ı ve Silikon Vadisi'nin en güçlü kadını, Zuckerberg Media'nın kurucusu Randi Zuckerberg, İngiltere Dışişleri Eski Bakanı, International Rescue Committee (IRC)'nin hem Başkanı hem de Yönetim Kurulu Başkanı David Miliband, Tony Blair Başbakanlığı süresinde İçişleri ve Dışişleri Bakanı olan Jack Straw,İsveç'in en büyük turizm tanıtım ofisi Visit Stockholm'un Ceo'su Thomas Anderson ve "UNWTO Özel Büyükelçisi ve eski World Travel & Tourism Council Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Michael Frenzel ve dünyada yarattığı illüzyonlarla konuşulan ve geliştirdiği muhteşem içeriklerle büyük ilgi toplayanZach King yer alıyor.

T20 KAPSAMINDA 20 ÜLKEDEN, 20 TURİZM BAKANI BİR ARAYA GELİYOR

World Tourism Forum Global Meeting, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 turizm bakanını Tourism20 toplantısında bir araya getirecek. Yuvarlak masa düzeninde gerçekleştirilecek olan Tourism20 toplantısında sektörün önde gelen liderleri ve karar vericileri, dünya turizminin gelişimiyle ilgili fikirlerini paylaşacaklar. Azerbaycan, Somali, Mozambik, Pakistan, Tayvan, Kazakistan, Kamboçya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Özbekistan, Zimbabve, Ukrayna katılan ülkeler arasında yer alıyor.

WORLD TOURİSM AWARDS İLE SEKTÖRÜN EN İYİLERİ BELİRLENİYOR

3 gün süreyle devam edecek forumda; online turizm, siyasetin turizm sektörüne etkisi, sektördeki yeni trendler, uluslararası spor organizasyonların turizme katkısı, kongre, sağlık, alışveriş turizmi gibi başlıklar ele alınacak.Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek World Tourism Forum Global Meeting dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sektör yöneticisini, yatırımcısını ve siyasi otoriteyi bir araya getirecek. Forum kapsamında sektörün en iyileri de ÇırağanPalace Kempinski'de düzenlenecek olan "World Tourism Awards" töreninde ödüllendirilecek.

Turizm alanında hizmet kalitesi yüksek şirketlerin sürdürülebilir projelerle turizm endüstrisine olan katkılarının ödüllendirileceği organizasyon ile sektörün en iyileri 35 kategoride ödüllendirilecek.

