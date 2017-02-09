banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88582
ALTIN
147.564
DOLAR
3.6942
STERLIN
4.6467
EURO
3.9499
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...
Sigaranın her türlüsü zararlı!
Sigaranın her türlüsü zararlı!

Dünyanın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı!

“World Tourism Forum Global Meeting” öncesinde yapılan basın toplantısı ile Türkiye’de bir ilke imza atarak Tourism 100’ ünü açıkladı

Dünyanın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı!

“World Tourism Forum Global Meeting” öncesinde yapılan basın toplantısı ile Türkiye’de bir ilke imza atarak Tourism 100’ ünü açıkladı

09 Şubat 2017 Perşembe 14:23
Dünyanın en büyük 100 turizm şirketi açıklandı!
banner404

DÜNYA turizmine yön veren liderleri buluşturan World Tourism Forum Global Meeting öncesinde World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ve Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, Wyndham Grand İstanbul'da yapılan basın toplantısında ulusal ve uluslararası medya temsilcileri ile bir araya geldi.

World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ve Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, yaptıkları açıklama ile merakla beklenen ciro bazında 'Tourism 100' raporunu basın mensuplarıyla paylaştı.

75 MİLYON DOLARLIK EKONOMİK İVME KAZANDIRDIK!
World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ise yaptığı açıklamada "Turizmin öncü firmalarını böylesine ciddi bir analizle açıklamak 2017 vizyonumuz için gerçekten belirleyici bir etken olacaktır. Her sene büyüyen ve gelişen World Tourism Forum Global Meeting'in bu anlamda sektöre yapacağı katkının farkındayız. Özellikle THY gibi Türkiye'nin gururu bir markanın ilk sıralarda yer alması da hepimiz için memnuniyet vericidir." dedi.

World Tourism Forum' un Türkiye' ye 75 milyon dolarlık bir ekonomik ivme kazandırdığını dile getiren Bulut Bağcı aynı zamanda 16-18 Şubat İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek Global Metting' de 20' den fazla ülkenin kültür bakanını ağırlayacaklarını da belirtti.Dünyaca ünlü konuşmacılar ile gerçekleşecek olan Global Meeting aynı zamandasosyal medya fenomenlerini de Türkiye' de bir araya getirecek. Ülke tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ve bu buluşmada da sosyal medyanın etkisini de göz önünde bulundurduklarını söyledi.

TURİZİMİN DAVOSU "WORLD TOURİSM FORUM GLOBAL MEETİNG"16-18 ŞUBAT TARİHLERİNDE İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE
16-18 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak Global Meeting'in ağırlayacağı Dünyaca ünlü isimler arasında; Facebook Spokeperson'ı ve Silikon Vadisi'nin en güçlü kadını, Zuckerberg Media'nın kurucusu Randi Zuckerberg, İngiltere Dışişleri Eski Bakanı, International Rescue Committee (IRC)'nin hem Başkanı hem de Yönetim Kurulu Başkanı David Miliband, Tony Blair Başbakanlığı süresinde İçişleri ve Dışişleri Bakanı olan Jack Straw,İsveç'in en büyük turizm tanıtım ofisi Visit Stockholm'un Ceo'su Thomas Anderson ve "UNWTO Özel Büyükelçisi ve eski World Travel & Tourism Council Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Michael Frenzel ve dünyada yarattığı illüzyonlarla konuşulan ve geliştirdiği muhteşem içeriklerle büyük ilgi toplayanZach King yer alıyor.

T20 KAPSAMINDA 20 ÜLKEDEN, 20 TURİZM BAKANI BİR ARAYA GELİYOR
World Tourism Forum Global Meeting, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 turizm bakanını Tourism20 toplantısında bir araya getirecek. Yuvarlak masa düzeninde gerçekleştirilecek olan Tourism20 toplantısında sektörün önde gelen liderleri ve karar vericileri, dünya turizminin gelişimiyle ilgili fikirlerini paylaşacaklar. Azerbaycan, Somali, Mozambik, Pakistan, Tayvan, Kazakistan, Kamboçya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Özbekistan, Zimbabve, Ukrayna katılan ülkeler arasında yer alıyor.

WORLD TOURİSM AWARDS İLE SEKTÖRÜN EN İYİLERİ BELİRLENİYOR
3 gün süreyle devam edecek forumda; online turizm, siyasetin turizm sektörüne etkisi, sektördeki yeni trendler, uluslararası spor organizasyonların turizme katkısı, kongre, sağlık, alışveriş turizmi gibi başlıklar ele alınacak.Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek World Tourism Forum Global Meeting dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sektör yöneticisini, yatırımcısını ve siyasi otoriteyi bir araya getirecek. Forum kapsamında sektörün en iyileri de ÇırağanPalace Kempinski'de düzenlenecek olan "World Tourism Awards" töreninde ödüllendirilecek.
Turizm alanında hizmet kalitesi yüksek şirketlerin sürdürülebilir projelerle turizm endüstrisine olan katkılarının ödüllendirileceği organizasyon ile sektörün en iyileri 35 kategoride ödüllendirilecek.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Global MeetingWorld TourismErdem TolonBulut Bağcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da nükleer santralde patlama!
Fransa'da nükleer santralde patlama!
Çin ordusundan ABD'ye savaş tehdidi
Çin ordusundan ABD'ye savaş tehdidi
Irak Hizbullahı Genel Sekreteri öldürüldü
Irak Hizbullahı Genel Sekreteri öldürüldü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals