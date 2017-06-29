Dünyada bir ilk gerçekleşti

Mi-8MT çok amaçlı helikopteri, Mi-8 modelinin modernize edilen bir versiyonu olduğu belirtildi.

Mi-8MT helikopteri Komutanı Sergei Chesnokov, Pilot Binbaşı Sergey Shchetkin ve helikopterdeki teknisyen Sergey Kuzminkin, Mi-8MT’ yi Deniz Havacılık Pasifik filosu "Kamenny Ruçey" (Taşpınar) havaalanına getirdi. Uçuş boyunca 16 kez yakıt ikmali gerçekleştirildiği belirtildi.

RUSYA Pasifik Filosu Basın Müdürü Vladimir Matveev, Pasifik filosunun Mi-8MT helikopteri nin, Murmansk bölgesi Olenegorsk kentinden Habarovsk bölgesi Mongokhto köyüne uçarak dünya donanma filosunun tarihinde ilk kez 9 bin kilometreden fazla uçtuğunu açıkladı.

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