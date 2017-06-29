Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100356
ALTIN
140.752
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.5722
EURO
4.0215
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Dünyada bir ilk gerçekleşti

Rusya Pasifik filosunun Mi-8MT helikopteri, dünya donanma filosunun tarihinde ilk kez 9 bin kilometreden fazla uçtu

Dünyada bir ilk gerçekleşti

Rusya Pasifik filosunun Mi-8MT helikopteri, dünya donanma filosunun tarihinde ilk kez 9 bin kilometreden fazla uçtu

29 Haziran 2017 Perşembe 15:28
Dünyada bir ilk gerçekleşti
banner404

RUSYA Pasifik Filosu Basın Müdürü Vladimir Matveev, Pasifik filosunun Mi-8MT helikopterinin, Murmansk bölgesi Olenegorsk kentinden Habarovsk bölgesi Mongokhto köyüne uçarak dünya donanma filosunun tarihinde ilk kez 9 bin kilometreden fazla uçtuğunu açıkladı.

Mi-8MT helikopteri Komutanı Sergei Chesnokov, Pilot Binbaşı Sergey Shchetkin ve helikopterdeki teknisyen Sergey Kuzminkin, Mi-8MT’ yi Deniz Havacılık Pasifik filosu "Kamenny Ruçey" (Taşpınar) havaalanına getirdi. Uçuş boyunca 16 kez yakıt ikmali gerçekleştirildiği belirtildi.

Mi-8MT çok amaçlı helikopteri, Mi-8 modelinin modernize edilen bir versiyonu olduğu belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Rusya Pasifik FilosuMi-8MT Helikopteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da sıcaklık artıyor çöp krizi büyüyor!
Yunanistan'da sıcaklık artıyor çöp krizi büyüyor!
Dünya titredi! Rusya: ABD'ye karşılık veririz...
Dünya titredi! Rusya: ABD'ye karşılık veririz...
Kırdı, fiyatını öğrendi, bayıldı
Kırdı, fiyatını öğrendi, bayıldı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals