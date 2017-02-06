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Dünyada bir ilk! En uzun kesintisiz uçuş yapıldı

Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, dünyanın kesintisiz en uzun uçuşunu yaptı. Doha'dan Auckland'a uçuş 16 saat 23 dakika sürdü

Dünyada bir ilk! En uzun kesintisiz uçuş yapıldı

Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, dünyanın kesintisiz en uzun uçuşunu yaptı. Doha'dan Auckland'a uçuş 16 saat 23 dakika sürdü

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:28
Dünyada bir ilk! En uzun kesintisiz uçuş yapıldı
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KATAR Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabından, Doha’dan kalkan ve  10 zaman dilimini geçen yolcu uçağının 14 bin 535 kilometrelik mesafeyi 16 saat  23 dakikada kat ederek yerel saatle 07.25'te Auckland Havalimanı'na indiğini  duyurdu. Dünyanın en uzun uçuşunu 4 pilot ve 15 kabin görevlisiyle yapan uçak  için havalimanında tören düzenlendi.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, karşılama törenine katıldı ve  Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker’e plaket takdim etti.

McClay, direkt uçuşların iki ülke arasındaki ticaret ve turizme önemli  katkı yapacağını söyledi.

Uçağın bugün Auckland’dan Doha’ya geri dönmek için havalanması  bekleniyor. Dönüş uçuşunun rüzgarın durumuna göre 17 saat 30 dakika süreceği  tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KatarKatar Hava YollarıBoeing
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