Dünyada bir ilk! Elektrik yolu...

Tunus, Almanya'daki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu sanılan üç kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan biri, dün İtalya'da öldürülen saldırgan Anis Amri'nin yeğeni. Tunus İçişleri Bakanlığı'na göre bir terör hücresi söz konusu