Dünyada bir ilk! Elektrik yolu...

FRANSA'NIN kuzeybatısındaki Normandiya'da güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresi tamamlandı.
Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açılan yolun maliyeti 5 milyon euro.
Deneme amaçlı yapılan, fatavoltaik kaptörlü bloklardan üretilen yolun açılışına uluslararası medyanın ilgisi büyüktü. Bakan Royal'in ilk adımlarını attığı yolun Fransa genelinde çoğaltılması hedefleniyor.
Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Fransa'daki yol, güneş enerjisini elektriğe çeviriyor. Yolun bir kilometresinin maliyeti 5 milyon euro
İlgili Galeriler