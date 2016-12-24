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Dünyada bir ilk! Elektrik yolu...

Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Fransa'daki yol, güneş enerjisini elektriğe çeviriyor. Yolun bir kilometresinin maliyeti 5 milyon euro

Dünyada bir ilk! Elektrik yolu...
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FRANSA'NIN kuzeybatısındaki Normandiya'da güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresi tamamlandı.
Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açılan yolun maliyeti 5 milyon euro.
Deneme amaçlı yapılan, fatavoltaik kaptörlü bloklardan üretilen yolun açılışına uluslararası medyanın ilgisi büyüktü. Bakan Royal'in ilk adımlarını attığı yolun Fransa genelinde çoğaltılması hedefleniyor.
 
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Etiketler; #Fransa #enerji #Elektrik #yol #Normandiya
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