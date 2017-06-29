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Dünya titredi! Rusya: ABD'ye karşılık veririz...

CNN'nin ABD'nin Suriye'de yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurmasıyla ipler bir anda gerildi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Washington'ın herhangi bir adımını Moskova yönetiminin yanıtsız bırakmayacağını duyurdu

Dünya titredi! Rusya: ABD'ye karşılık veririz...

CNN'nin ABD'nin Suriye'de yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurmasıyla ipler bir anda gerildi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Washington'ın herhangi bir adımını Moskova yönetiminin yanıtsız bırakmayacağını duyurdu

29 Haziran 2017 Perşembe 16:25
Dünya titredi! Rusya: ABD'ye karşılık veririz...
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İÇ savaş ülkesi Suriye'de süper güçler bir kez daha karşı karşıya. Şam rejiminin destekçisi Rusya, ABD'nin rejim birliklerine yeni bir saldırı düzenlemesi halinde karşılık vereceğini en yetkili ağızdan ilan etti.

Beyaz Saray'dan yapılan 'Şam rejimi yeni bir kimyasal saldırıya hazırlanıyor' açıklamasının ardından bu kez CNN International bir özel haberle gündemi değiştirdi. Savunma Bakanlığı Pentagon kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Akdeniz'deki savaş gemileri ve uçaklarını saldırı konumuna geçirdi. CNN, 7 Nisan'da savaş gemilerinden Tomahawk füzelerinin fırlatıldığı Şayrat hava üssünün halihazırda Pentagon tarafından an be an gözetlendiğini de bildiriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün ABD'yi yanıtsız bırakmayacaklarını söyledi. Washington'ı Suriye'yi vurmaması için uyaran Lavrov, orantılı bir tepki vereceklerini açıkladı. Rus Dışişleri Bakanı'na göre, Pentagon Şayrat hava üssüyle ilgili haberlerle bir provokasyon başlatmak istiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, konuyu bir adım daha ileri taşıdı. Zaharova, "Yeni istihbarat verileri elde ettik. Bu yönde bir senaryo ve provokasyon hazırlandığını düşünüyoruz" dedi, Sarakab ve Ariha kasabalarının ismini verdi.

Washington ve Moskova, son olarak Suriye'nin güneyindeki El Tanf'ta ABD'nin rejim güçlerini vurmasıyla gerilim yaşamıştı.

Asıl kıyametin koptuğu olay ise, Şayrat hava üssünün ABD füzeleriyle hedef alınması oldu. 4 Nisan tarihinde İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasında 87 sivilin kimyasal saldırıda ölmesi üzerine Trump yönetimi harekete geçmiş ve bombardımana katılan uçakların havalandığı üssü vurmuştu. Şimşek yüklü bulutların havada çarpışmasına yol açan saldırı sonrası, Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, "ABD'yle çatışmaya ramak kaldı" demişti.
Beyaz Saray'dan 26 Haziran tarihinde yapılan son açıklamada, Esad yönetiminin bir daha kimyasal saldırıya kalkışması halinde ağır bir bedel ödeyeceği belirtildi.

Ellerinde herhangi bir kimyasal saldırı istihbaratı bulunmadığını belirten Kremlin'in Washington'a yanıtı ise "Bu tehditleri kabul edilemez buluyoruz" oldu.

Mart 2011'de gösterilerin başladığı Suriye, halihazırda dörde bölünmüş durumda. Kuzeybatı ve güneydoğunun bazı bölümlerinde muhalifler bulunuyor, Şam'dan Halep'e kadar olan hattı rejim elinde tutuyor. Ülkenin kuzeyi Cerablus-Azez hattı dışında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolünde.  YPG, ABD'nin desteğiyle ilerliyor. Rakka'da kuşatılan terör örgütü IŞİD ise halen ülkenin doğusundaki geniş bir alanda hakimiyetini sürdürüyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde rejim ve muhalifler arasında imzalanan ateşkesten bu yana görece olarak silah sesleri susmuş durumda. Son olarak, Ankara Türk ve Rus askerlerin İdlib'de birlikte görev yapacağını duyurdu.

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