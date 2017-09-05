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Dünya savaşa sürükleniyor... Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar!

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası hamlesinin ardından gerilim yükselmeye devam ediyor. Güney Kore yaptığı kapsamlı deniz tatbikatının fotoğraflarını paylaştı. Tatbikatta gerçek mermilerin kullanıldığı görüldü. Öte yandan Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı ve Seul yönetimine milyarlarca dolarlık yeni silah satışına onay verdi

Dünya savaşa sürükleniyor... Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar!

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası hamlesinin ardından gerilim yükselmeye devam ediyor. Güney Kore yaptığı kapsamlı deniz tatbikatının fotoğraflarını paylaştı. Tatbikatta gerçek mermilerin kullanıldığı görüldü. Öte yandan Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı ve Seul yönetimine milyarlarca dolarlık yeni silah satışına onay verdi

05 Eylül 2017 Salı 13:51
Dünya savaşa sürükleniyor... Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar!
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Üç gün önce 6.3 büyüklüğünde depreme sebep olan balistik bomba denemesiyle dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore'ye karşı ABD ve Güney Kore'den hamleler gelmeye devam ediyor. 

Denemenin üzerine çok sert açıklamalarda bulunan Güney Kore tatbikatlara hız verdi. 

Servis edilen yeni fotoğraflarda Güney Kore'nin büyük çapta bir deniz tatbikatı gerçekleştirdiği görülüyor. Gemilerden gerçek mermiler ateşleyen Güney Kore, Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı ve Seul yönetimine milyarlarca dolarlık yeni silah satışına onay verdi.

SEUL VE ABD ANLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı ve Seul yönetimine milyarlarca dolarlık yeni silah satışına onay verdi.

Mevcut kurallara göre Güney Kore'nin envanterindeki füzeler 800 kilometre menzilli ve 500 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, "Sınırsız savaş başlığı taşıma kapasitesinin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı faydalı bir yanıt olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Nükleer programı yüzünden gerginliğin tırmandığı  Kuzeu Kore'nin son füze denemesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) son bir haftada ikinci kez olağanüstü toplandı.

Son Dakika: Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar

Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından Güney Kore, bir takım füze denemeleri yapmıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinden birine saldırı simülasyonu yapıldığını duyurmuştu.

Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Çin, Güney Kore ve ABD gibi pek çok ülke denemeyi kınadı, Kuzey Kore'nin bölge barışı için tehdit oluşturduğunu söylemişlerdi.

Son Dakika: Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar

En sert açıklamalardan biri de ABD Savunma Bakanı Mattis'ten gelmişti. Mattis, "ABD'ye, Guam dahil olmak üzere topraklarına ya da müttefiklerimize yönelik herhangi bir tehdit olursa çok sert askeri karşılık vereceğiz." diye konuşmuştu.

Denemenin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore'nin sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor. Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!" demişti.

Son Dakika: Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar

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dünya savaşa sürükleniyor kuzey kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar
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