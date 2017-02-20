Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
143.703
DOLAR
3.6205
STERLIN
4.5024
EURO
3.8423
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Beyinden kötü anıları sildiler
Beyinden kötü anıları sildiler
Gmail artık daha kullanışlı!
Gmail artık daha kullanışlı!
Twitter'dan troll avı!
Twitter'dan troll avı!

Dünya devinden flaş karar! Çekiliyor...

Dünyaca ünlü elektronik satış mağazası Media Markt`ın, İsveç`teki bütün mağazalarını sattığı ve ülkeden ayrılacağı belirtildi

Dünya devinden flaş karar! Çekiliyor...

Dünyaca ünlü elektronik satış mağazası Media Markt`ın, İsveç`teki bütün mağazalarını sattığı ve ülkeden ayrılacağı belirtildi

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:14
Dünya devinden flaş karar! Çekiliyor...
banner404

DÜNYACA ünlü elektronik satış mağazası Media Markt'ın, İsveç'teki bütün mağazalarını sattığı ve ülkeden ayrılacağı belirtildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 2006 yılında İsveç piyasasına giren Alman devinin ülke genelindeki 26 mağazasını Norveçli elektronik şirket Norska Expert'te sattığı belirtildi.

Ekonomik nedenle İsveç'ten çekilme kararı aldığı kaydedilen Media Markt'ın 11 yılda 300 milyon avro zarar ettiği ifade edildi. 1979 yılında Almanya’da kurulan Media Markt, binden fazla mağazası ile 15 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 20 milyar avro cirosu olan Media Markt, Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği perakendecisi konumunda bulunuyor.


 

banner355
Anahtar Kelimeler:
DünyaDevFlaş KararMedia Markt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Falcon 9, NASA'nın tarihi rampasından fırlatıldı
Falcon 9, NASA'nın tarihi rampasından fırlatıldı
Trump'tan medyaya açık tehdit
Trump'tan medyaya açık tehdit
Cenaze töreni alanına saldırı: 17 ölü, 54 yaralı
Cenaze töreni alanına saldırı: 17 ölü, 54 yaralı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals