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Doktora öğrencisi laboratuarda yanlışlıkla bomba yaptı

İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir araştırma üzerinde çalışırken kazayla bomba yaptı. Üniversite yönetimi binayı anında tahliye etti

Doktora öğrencisi laboratuarda yanlışlıkla bomba yaptı

İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir araştırma üzerinde çalışırken kazayla bomba yaptı. Üniversite yönetimi binayı anında tahliye etti

19 Şubat 2017 Pazar 10:56
Doktora öğrencisi laboratuarda yanlışlıkla bomba yaptı
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İNGİLTERE'DE Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir araştırma üzerinde çalışırken kazayla, 2007'de Londra'da 52 kişinin öldüğü 750 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların aynısını yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada, adı belirtilmeyen öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi. Elde edilen kimyasal bileşimin patlayıcı olduğunun farkına varılmasından sonra okul boşaltılmış, patlayıcı bir parkta imha edilmişti. Bu patlayıcının Londra'nın yanı sıra, 2015'te Paris, geçen yıl da Brüksel'deki saldırılarda kullanılan bombaların aynısı olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereBristol Üniversitesi
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