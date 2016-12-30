Doğurganlık yaşındaki kadınları gösteren site kapatıldı

GÜNEY Kore'de, çocuk doğurabilecek yaştaki kadınların sayısını gösteren resim internet sitesi tepkiler üzerine kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan site, her bölge, şehir ve semtte çocuk sahibi olabilecek yaştaki kadınların sayısını gösteriyordu. Pembe harita şeklindeki sitede ayrıca 15-49 yaş arasındaki kadınların sayısına göre bölgelerin sıralamasını da veriyordu. Saatler sonra kapatılan site, hükümetin çocuk sahibi olmayan kadınları utandırmaya çalıştığı yönünde eleştirilere maruz kaldı. Hükümet ise söz konusu sitenin, ülkedeki düşük doğum oranlarına dikkati çekerek toplumsal bilinci artırmak için hazırlandığını belirtti. Zengin ülkeler arasında en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore'de, hükümet nüfus artışını teşvik etmeye çalışıyor.