Doğalgaz hattı patladı: 8 ölü, 35 yaralı

ÇİN 'İN güneydoğusundaki Guizhou eyaletinde bir doğalgaz boru hattının patlaması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun kritik olduğu belirtildi. Çin Ulusal Petrol Şirketi tarafından işletilen doğal gaz boru hattının, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanın ardından zarar gördüğü öğrenildi.

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