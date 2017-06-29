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Dışişleri'nden Almanya'ya flaş cevap!

Dışişleri Bakanlığı, G20 zirvesi öncesinde Almanya ile yaşanan 'miting kriziyle' ilgili bir açıklama yaptı

Dışişleri'nden Almanya'ya flaş cevap!

Dışişleri Bakanlığı, G20 zirvesi öncesinde Almanya ile yaşanan 'miting kriziyle' ilgili bir açıklama yaptı

29 Haziran 2017 Perşembe 14:41
Dışişleri'nden Almanya'ya flaş cevap!
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AÇIKLAMADA şu ifadelere yer verildi:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında, Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir. 
 
Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. 
 
Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."
 
Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamburg'ta miting düzenlemesinin uygunsuz olacağını söylemiş, Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin engellenmesi gerektiğini belirtmişti.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 15:11
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu BaşkanlığıG20 ZirvesiMiting Krizi
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