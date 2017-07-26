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Dinler arası savaş uyarısı!

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov, yaklaşık iki haftadır süren Kudüs krizi ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu

Dinler arası savaş uyarısı!

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Temsilcisi Nikolay Mladenov, yaklaşık iki haftadır süren Kudüs krizi ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:25
Dinler arası savaş uyarısı!
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MLADENOV, dün konuyu görüşmek için gündem dış olarak toplanan BM Güvenlik Konseyinde, İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilimin tırmandırılması durumunda, olayların boyutunun İsrail-Filistin çatışmasından çıkıp "dinler arası savaşa" dönüşebileceğine dikkat çekti.
 
Oluşan girdabın iki tarafla birlikte Orta Doğu bölgesinin geri kalan ülkelerini de içine çekme riski bulunduğunu belirten Mladenov, gerilimin tırmanmaması için tarafların provokasyonlardan kaçınmaları, Güvenlik Konseyinin de son günlerde meydana gelen vahşeti kınaması gerektiğini vurguladı.
 
Mladenov, İsrail'in kutsal Al-Aksa camisinin ana girişine koyduğu metal detektörleri kaldırma kararının olumlu bulduğunu, bu kararın gerginliğin azaltılması konusunda önemli bir aşama olduğunu belirtti ve ekledi:
 
"Bugün Gazze ve Batı Şeria her zaman olduğundan daha da ayrı. Filistin liderleri kendi halklarının geleceği konusunda zorlu seçimler yapmak zorundalar. Ya ideolojik farklılıkları gidermek için çalışacaklar ya da Gazze'nin tamamen çöküşüne yol açacak yolu izlemeyi sürdürecekler. Filistinlileri birleştirmek ve devlet amacı doğrultusunda çalışabilirler, Filistin ulusal projesinin çöküşünün önüne geçebilirler" diye konuştu.
 
Filistinin BM Temsilcisi Riyad Mansur da, Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Filistin halkının silahsız ve savunmasız bir halk olduğunu, İsrailin Filistin halkına kendi topraklarında terör uyguladığını söyledi.
 
Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yükümlülüğünü yerine getirmesi, "İsraili uyguladığı yasadışı eylemlerden caydırması" gerektiğini savundu ve ekledi:
 
"İsrail, Filistin halkının ibadet etme özgürlüğünü engelliyor. Barışçıl gösterilerini engelliyor. İsrail Filistin halkına karşı yaptıklarından, uyguladığı şiddet ve terör yüzünde hesap vermeli."
 
BM Güvenlik Konseyi toplantısına bir saldırıda yaralanan terör kurbanı bir İsrailli ile gelen İsrail'in BM  Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin yönetimini teröre destek vermekle suçladı.
 
Danon, "İsrailin önceliğinin tüm ibadet yerlerinin ve ziyaretçilerin güvenliklerini sağlamak, Filistinlilerin öncelikli hedefinin de şiddeti ateşlemek" olduğunu savundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerNikolay Mladenov
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