Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

"Dini inancınız olmasın, bu kırmızı çizgimiz"

Çin Halk Cumhuriyeti’nde iktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine “dindarlık” uyarısı yapıldı. Parti tarafından yayınlanan mesajda, "Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir" açıklamasında bulundu. Dini inancı olan yetkililerin inançlarını terk etmemeleri durumunda cezaya çarptırılacakları ifade edildi

"Dini inancınız olmasın, bu kırmızı çizgimiz"

Çin Halk Cumhuriyeti’nde iktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine “dindarlık” uyarısı yapıldı. Parti tarafından yayınlanan mesajda, "Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir" açıklamasında bulundu. Dini inancı olan yetkililerin inançlarını terk etmemeleri durumunda cezaya çarptırılacakları ifade edildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:04
"Dini inancınız olmasın, bu kırmızı çizgimiz"
banner404

PEKİN  yönetimi, dini inancın Çin Komunist Partisi'ne mensup kişiler için “kırmızı çizgi” olarak görüldüğünü açıklarken, parti üyelerinden değerleri ve inancı dinde aramamaları istendi.Çin’in din işlerinden sorumlu kurumunun başkanı Wang Zuoan, ÇKP Merkez Komitesi organı Qiushi Journal’da yayımlanan makalesinde, üyelere dini inanç konusunda şu mesajı verdi:

“Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir. Partililer sıkı Marksist ateistler olmalı, parti kurallarına uymalı. Partililerin dinde değer ve inanç inanç aramaya izni yoktur.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çinÇKPÇin Halk Cumhuriyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
'Trans bireyler orduya alınmayacak'
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Parasını almak isteyen papaz, gittiği evde 3 kızın tecavüzüne uğradı
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!
Rusları gören İngilizler jeti havalandırdı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals