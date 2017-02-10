banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87964
ALTIN
146.106
DOLAR
3.7090
STERLIN
4.6103
EURO
3.9358
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Aşkınız sağlığınızı bozmasın
Saç dökülmesini bu yöntem ile durdurun!
Saç dökülmesini bu yöntem ile...

Devlet Başkanı’ndan yoksulluğa çözüm!

İslam Kerimov’un ölümünden sonra Özbekistan Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Şevket Miramanoviç Mirziyoyev ülkenin kırsal kesimlerinde yoksulluğun ortadan kalkması için ailelerin tavuk besleyip, yumurtalarını satmalarını istedi

Devlet Başkanı’ndan yoksulluğa çözüm!

İslam Kerimov’un ölümünden sonra Özbekistan Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Şevket Miramanoviç Mirziyoyev ülkenin kırsal kesimlerinde yoksulluğun ortadan kalkması için ailelerin tavuk besleyip, yumurtalarını satmalarını istedi

10 Şubat 2017 Cuma 17:54
Devlet Başkanı’ndan yoksulluğa çözüm!
banner404

ÖZGÜR Avrupa Radyosu’nun haberine göre ülkenin yoksul bölgelerini ziyaret ederek yerel yöneticiler ile toplantılar düzenleyen Şevket Miramanoviç Mirziyoyev, Özbekistan’a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti yöneticileri ile yaptığı toplantıda ailelerin her birinin en az yüz tavuk beslemesini istedi.

Devlet Başkanı Şevket Miramanoviç Mirziyoyev’in yoksulluğa karşı planına göre beslenen her 100 tavuktan günde en az 50 yumurta elde edilebilir. 10 yumurtayı kendisi tüketen aile geri kalan 40 yumurtayı satabilir.

Mirziyoyev yöneticilerle yaptığı toplantıda ‘‘Bütün ülkede kırsal kesimdeki her aile en az 100 tavuk beslemeli. 100 tavuk her halukarda günde en az 50 yumurta verir. Eğer 10 tanesini kendisi yiyip, 40 tanesini satsa fakir aile kalmaz. Eğer bu politikayı herkese anlatıp inandırabilirsek hem insanlar hem de yöneticiler uzun yaşar. ’’ diye konuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YoksullukİSLAM KERİMOVÖzbekistan Devlet BaşkanlığıŞevket MiramanoviçMirziyoyev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan, Ortaköy saldırısı faillerine dava açacak
Lübnan, Ortaköy saldırısı faillerine dava açacak
Muhafazakarlar başka aday istiyor
Muhafazakarlar başka aday istiyor
Saldırı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı
Saldırı hazırlığı yapan 4 kişi yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals