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Devlet Başkanı vatandaşlarını "cehenneme çağırdı"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Katolik Kilisesi'nin uyuşturucu ile savaş çerçevesinde yürüttüğü politikalarını eleştirmesi üzerine, bu savaşı sürdüreceğini, bu uğurda cehenneme bile gitmeyi göze aldığını belirtti. Duterte halkına "birlikte cehenneme gitme" çağrısında bulundu

Devlet Başkanı vatandaşlarını "cehenneme çağırdı"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Katolik Kilisesi'nin uyuşturucu ile savaş çerçevesinde yürüttüğü politikalarını eleştirmesi üzerine, bu savaşı sürdüreceğini, bu uğurda cehenneme bile gitmeyi göze aldığını belirtti. Duterte halkına "birlikte cehenneme gitme" çağrısında bulundu

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:54
Devlet Başkanı vatandaşlarını "cehenneme çağırdı"
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FİLİPİNLER Katolik Piskoposlar Konferansı'nda yayımlanan mektupta,  Duterte'nin uyuşturucu savaşının fakir bölgelerde "korku krallığı" oluşmasına yol  açtığı iddia edildi. Kiliselerdeki vaazlarda mektuptan çıkan mesajın yayıldığı,  vaazlarda yüzde 80'i Katolik olan Filipinler halkının 7 ayda 7 bin kişinin  öldürülmesine neden sessiz kaldığı sorgulandı.
Duterte ise kilisenin eleştirilere tepki gösterdi. Duterte, Filipinler  halkına seslenerek, "Eğer siz Katolikler cennete gitmek istiyorsanız ve  inanıyorsanız, papazlarınızla, piskoposlarınızın yanında yer alın ama uyuşturucu  sorununa son vermek istiyorsanız ben cehenneme gideceğim, siz de benimle gelin."  dedi.
Filipinler'de güçlü halk desteğine sahip Katolik Kilisesi'nin  Duterte'nin "savaşı"na karşı ortak bir tutuma sahip olmadığı görülüyor. Bazı  papazlar ve piskoposlar Duterte'nin politikalarını yoksul yanlısı olarak görüp  devlet başkanını desteklerken, diğerleri başından beri şiddet içerikli  politikalara karşı çıkıyor.
HİTLER GİBİ KATLETMEKTEN MUTLULUK DUYACAĞIM
Ülkedeki uyuşturucu sorunuyla mücadele çerçevesinde ilgili kişilerin  "katledilmesi" gerektiğini savunan Duterte, "Hitler, 3 milyon Yahudi'yi katletti.  Filipinler'de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de bunları katletmekten  mutlu olacağım. Hitler'in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise  suçlular. Bunlardan kurtulmak, ülkemdeki uyuşturucu sorununa son verecek ve  gelecek nesilleri bu beladan kurtaracak." ifadelerini kullanmıştı.
Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları grupları  tarafından ciddi eleştiri altında. Bu gruplar hükümeti "insanlığa karşı suç"  işlemekle suçluyor.
Filipinler Adalet Bakanı Vitaliano Aguirre ise eleştirilere cevaben,  "Savaşımız sadece uyuşturucu baronları, bağımlıları ve uyuşturucu satıcılarına  yönelik. Siz bunların insan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence değiller."  açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DevletFilipinlerRodrigo DuterteKatolik Kilisesi
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