Dev örümcek korkuttu! 30 santimetreden daha büyük

AVUSTRALYA'NIN Queensland eyaletinde Mount Coolum ulusal parkı alanında yaşayan Lauren Ansell ve erkak arkadaşı yemek pişirirken şaşkına döndü.Lauren Ansell, bahçeye açılan cam kapının üstünde yaklaşık bir yemek tabağından daha büyük, yakşalık 30 - 35 santimetre boyunda dev bir örümcek gördü.Erkek arkadaşı ise bahçede yemek hazırlıyordu. Zararsız gibi görünen dev örümcek yine de görüntüsüyle korku salmaya yetti. "Onu öldürmek istemiyorduk. Ama bize bu kadar yaklaşmasını da istemiyorduk. Oldukça mutlu ve canlı görünüyordu. Ona Aragog ismini taktım" diyen Lauren Ansell ve erkek arkadaşı örümceği öldürmedi. Dev örümcek bir süre sonra kendi kendine ortadan kayboldu. Örümceğin fotoğraflarıı çekip sosyal medyada paylaşan çift bu kadar büyük bir örümceği canlı canlı ilk kez görüklerini söylüyor.
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