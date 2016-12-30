Dev bankalara 'balık' soruşturması

ABD'nin sermaye piyasaları gözetim ve denetiminden sorumlu kuruluşu SEC, Mozambik tarafından 2013 yılında ihraç edilen 850 milyon dolar tutarındaki tahvilleri satan Credit Suisse, VTB Group ve BNP Paribas için soruşturma açtı.Mozambik, Ekim ayında yaptığı açıklamada borcunun artık sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu. IMF de 2 milyar dolar tutarında gizli kredinin ortaya çıkması sonrasında Mozambik'e yardım etmeyi askıya almıştı.Mozambik hükümeti 2013 yılında 850 milyon dolar tutarında tahvili ülkede orkinos üretimini geliştirmesi planlanan bir kamu şirketinin finansmanı için ihraç etmiş ancak daha sonra bu borçlanmayı askeri ekipman alımında kullanmıştı. SEC, Mozambik'in ihraç ettiği bu tahvilleri alan yatırımcılara bir mektup göndererek Credit Suisse, VTB ve BNP Paribas tarafından sunulan dokümanları istedi.