Derinleri anlatan belgeselci dalışta öldü

YENİ belgeselinin çekimi için 3 kişilik ekibiyle 70 metre derinlikteki batığa indikten sonra yüzeye çıkamayan belgesel yapımcısını aramak için Florida’daki Key West Sahil Koruma Ekibi seferber oldu. Helikopter ve uçaklarında katıldığı aramalar sonunda belgeselcinin cesedi batık geminin 100 metre ilerisinde bulundu. Çektiği belgesel filmin önemine değinen Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Arda Tonay, “Her yıl 100 milyondan fazla köpekbalığının yüzgeçleri için avlandığını göstererek katliama dikkat çekmişti” dedi.