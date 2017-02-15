DEAŞ’a o silahları kimin verdiği belli oldu!

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın en önemli safhası olan El-Bab operasyonu devam ediyor. Suriye kuzeyinin en stratejik noktalarından biri olan El-Bab merkezinde çatışmaların yoğunlukla devam ettiği bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ortaklığında gerçekleştirilen harekatta DEAŞ'ın yoğun mukavemet gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Terör örgütü DEAŞ zaman zaman harekat bileşenlerine karşı Amerikan menşeli etkili bir tanksavar olan towlarla da saldırıyor. Önceki gün 6 ÖSO savaşçısı towlu saldırı nedeniyle hayatını kaybetti. Saldırı Tadis ile El-Bab arasında gerçekleştirildi. 15 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi.



CEMAL MARUF'A VERİLDİ

Geçtiğimiz hafta da özel kuvvetler mensupları ile ÖSO askerlerinin bulunduğu bir alana terör örgütü tarafından towlu saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda zırhlı bir araç kullanılamaz hale geldi. DEAŞ'ın bu towları nasıl edindiğine yönelik araştırma başlatıldı. Ölümcül silahların izine, ABD destekli sınır kaçakçısı Cemal Maruf ve grubunda rastlandı. Maruf, İdlib'te sınır kaçakçılığı yaparken kendisine bağlı kişilerle askeri bir oluşum kurarak Özgür Suriye Ordusu'na bağlı olduğunu iddia etmişti. Bu dönemde ABD'den yoğun destek alan Maruf'a towlar da verildi.

PKK'YA SIĞINAN KAÇAKÇI

İdlip bölgesindeki adam kaçırma, işkence ve kaçakçılık nedeniyle diğer muhaliflerin tepkisini çeken Maruf ve grubu diğer muhalif örgütlerin tepkisini çekmiş ve Maruf'a yönelik askeri bir operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonunu ardından PKK işgali altındaki Afrin'e kaçan Maruf, PKK güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne katıldı.

MUHALİFLER DE TOW İSTEMİŞTİ

DEAŞ'ın El-Bab'da TSK ve ÖSO'ya karşı kullanmaya başladığı towların, ABD tarafından Cemal Maruf'a verilen 'askeri yardım'lardan biri olduğu güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Suriyeli muhalifler, savaşın en yoğun günlerinde uluslar arası kamuoyundan uçaksavar istedikleri gibi bu towları da talep etmiş ancak istekleri büyük ölçüde kabul edilmemişti. Nitelikli askeri malzemeden mahrum kalan muhalifler savaştaki ciddi kazanımlarını yitirdi.

Kaynak: Yenişafak