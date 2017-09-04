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'DEAŞ Londra saldırılarının işaretini bir yıl önce verdi!'

Terör örgütü DEAŞ'ın, kimliğini gizleyerek kendileriyle iletişim kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerinde gerçekleştirilen saldırılardan bir yıl önce bu mekanlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği öne sürüldü

'DEAŞ Londra saldırılarının işaretini bir yıl önce verdi!'

Terör örgütü DEAŞ'ın, kimliğini gizleyerek kendileriyle iletişim kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerinde gerçekleştirilen saldırılardan bir yıl önce bu mekanlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği öne sürüldü

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:21
'DEAŞ Londra saldırılarının işaretini bir yıl önce verdi!'
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İNGİLİZ kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, BBC için çalışan ve  kimliğini gizleyen bir gazetecinin haber yapmak için geçen yıl, internet  üzerinden DEAŞ'la bağlantı kurduğu belirtildi.
 
Gazeteci ile terör örgütü arasındaki iletişimin İngiliz güvenlik  güçlerinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği savunulan haberde, gazetecinin DEAŞ  militanlarıyla sosyal medya sitelerinde başlayan temasının şifreli sohbet  programları üzerinden devam ettiği aktarıldı.
 
Militanların, gazeteciyi "karanlık web" diye nitelendirilen yasa dışı  internet sitelerindeki terörle ilgili dökümanlara yönlendirdikleri ileri sürülen  haberde, DEAŞ militanlarının gazeteciye, "motorlu araçların terör saldırısında  nasıl kullanılacağı, bıçak ve balta gibi kesici aletlerin azami etkinlikle  kullanımı ve polisin müdahalesini engellemekte sahte intihar bombası yeleklerinin  rolü gibi konularda online eğitim videoları izlettiği" iddia edildi.
 
Haberde, DEAŞ militanlarının, söz konusu videoların ardından  gazeteciden, kentin en kalabalık noktalarından Westminster Köprüsü ile Londra  Köprüsü'nde motorlu araçla ve kesici aletlerle saldırı düzenlemesini istediği  ileri sürüldü.
 
İngiltere'de 22 Mart'ta bir saldırgan kiralık aracını, Westminster  Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç köprünün  kuzey ucunda bulunan İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak  durmuştu.
 
Aracından çıkan saldırgan parlamentonun girişindeki nöbetçi polisi  bıçaklayarak öldürmüş, kendisi de güvenlik güçlerince olay yerinde vurularak  etkisiz hale getirilmişti. Olayda, saldırgan dışında 5 kişi hayatını  kaybetmişti.
 
Öte yandan 3 Haziran'da, kullandıkları minibüs ile Londra Köprüsü'nde  yayaları ezen 3 saldırgan, minibüsten inerek yakındaki eğlence mekanlarında  bulunanlara bıçakla saldırmıştı. Sahte intihar bombası yelekleri giyen  saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların  dışında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Londra'daki her iki terör saldırısını da DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüDEAŞWestminsterLondra
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