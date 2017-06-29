DEAŞ karşıtı koalisyondan PYD/PKK açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ablay Ryan Dillon, video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, terör örgütünün Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine Albay Dillon, Rakka’da DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini söyledi.

Dillon, ABD’nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK unsurlarını desteklemediğini hatırlatan ve oradaki Türkiye destekli muhalif kuvvetlerle terör örgütü PYD/PKK’nın askeri kolu YPG arasındaki çatışmalardan kaygı duyup duymadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların DEAŞ ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil.”

Türkiye’nin örgütle mücadele etmeye devam etmesi durumunda ABD’nin bir müdahalesinin olup olmayacağına yönelik bir soruya ise Dillon, “Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde DEAŞ’a karşı destekleyeceğiz.” dedi.

PKK-PYD yardımlaşması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşmesi sırasında ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’ye desteğini artıracağı yönündeki sözleri hatırlatılan Dillon, bu durumun DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olan SDG'yi nasıl etkileyeceği sorusunu da yanıtladı.

Dillon, ABD’nin de PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığını, ancak DEAŞ karşıtı koalisyonun söz konusu yardımlaşma sürecinde ne yapacağını bilmediğini söyledi. Sözcü, “Defalarca söylediğim gibi şu anda DEAŞ üzerine odaklanmış bulunuyoruz, PKK üzerine değil. Ancak hükümetimizden talimat almaya hazırız.” dedi.