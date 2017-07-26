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DEAŞ'ın kaçırıp seks kölesi yaptığı kadın, dehşeti anlattı!

2014 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak henüz 14 yaşındayken cinsel ilişki kölesi yapılan, örgütten kurtulduktan sonra ise Almanya'ya sığınan Ezidi kadın, örgütün elinde yaşadığı iğrençlikleri gözyaşları içinde anlattı

DEAŞ'ın kaçırıp seks kölesi yaptığı kadın, dehşeti anlattı!

2014 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak henüz 14 yaşındayken cinsel ilişki kölesi yapılan, örgütten kurtulduktan sonra ise Almanya'ya sığınan Ezidi kadın, örgütün elinde yaşadığı iğrençlikleri gözyaşları içinde anlattı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
DEAŞ'ın kaçırıp seks kölesi yaptığı kadın, dehşeti anlattı!
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DEAŞ'ın Ezidilere yönelik saldırıları sırasında evinden kaçırılarak cinsel ilişki kölesi yapılan Ekhlas, yaşadığı dehşet dolu ayları BBC muhabiri Fiona Lamdin'e anlattı. Kadının anlattıkları insanın kanını donduracak cinsten.

"BABAMI GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER"

'Babamı gözlerimin önünde öldürdüler' diye konuşan Ekhlas, 'hayvana benzeyen' bir DEAŞ'lı terörist tarafından alıkonduğunu söylüyor. İşte Ekhlas'ın kendi ağzından yaşadığı o dehşet:
"6 ay boyunca her gün tecavüze uğradım. Sürekli dövülüyordum ancak hiç ağlamadım. Teröristlerin kaçırdığı hiç kimse düzgün beslenmiyordu. Duyduğum tek şey çığlıklar ve ağlama sesleriydi. Bir keresinde 40 yaşında bir teröristin 10 yaşında bir çocuğu alıkoyduğunu gördüm. Çocukların annelerine seslenmelerini asla unutamayacağım"
"ESİR TUTULDUĞUM HER GÜN KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

DEAŞ'ın cinsel ilişki kölesi olarak tuttuğu ve teröristlerin elinden kurtulan pek çok Ezidi kız da Ekhlas'ın anlattıklarına benzeyen dehşet hikayeleri paylaşıyor.

İsmini vermek istemeyen 17 yaşındaki Sincarlı Ezidi genç kadın, 10 yaşındaki kız kardeşi ile birlikte DEAŞ'ın köle pazarında nasıl satıldığını ve yaşadıklarını uluslararası medyaya anlatmıştı.
Dokuz ay boyunca cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığını anlatan kız, kendisini satın alan Çeçen DEAŞ militanını tarafından her gün tecavüze uğradığını söyledi.

Genç kız,  Sincar'da kaçırıldığını ve önce  Musul'a sonra da DEAŞ'ın kalesi  Rakka'ya götürüldüğünü ifade etti.
Ezidi kız, "Bu süre yaşam ve ölüm arasında sürekli tekrarlanan bir karar anı gibiydi. Militanlar tarafından sürekli tecavüze uğruyordum ve dövülüyordum" diye o ayları anlatıyor.

Anlattıklarına göre militanlar "çarpık" cinsel istekleri karşılanmadığı ve direnç gördükleri zaman, "kölelerini" kaynar su dökerek, kırbaçlayarak ve işkence ederek "cezalandırıyorlardı"

İşte onun ağzından yaşadıkları;

"Beni alan militan kendisine Al-Russiyah diyordu. O ve fedaileri beni kirlettiler. O anlar hala bana kabus olarak geri dönüyor. Militanlar kaçırdıkları kadınların önce bekaretlerini kontrol ediyorlar. Bakire olanlar en az 40 erkeğin olduğu bir odaya götürülüyor ve sıraya diziliyor.

Odadaki DEAŞ militanları istedikleri kızları işaret ediyor ve satın alıyor
"Benim ve 10 yaşındaki kız kardeşimin satıldığımız gün annemi son gördüğüm gündü. Kardeşimin gözyaşları içinde onun saçlarına tutunuşunu hiç unutmayacağım"
"Al-Russiyah her sabah satın aldığı kızları çırılçıplak soyar ve onları koklayarak kiminle ilişkiye gireceğine karar verirdi"

"Tutsak alındıktan 9 ay sonra bir kaçış fırsatımız oldu. Russiyah ve adamları  Sincar yakınlarında peşmergeler tarafından öldürüldü. Ancak o zaman kendimizi kurtarabildik."
Genç kızın hikayesini dinleyen 23 yaşındaki İsveçli yardım görevlisi Delal Sindy, yaşanan dehşetin hikayesinin dünyaya duyurulmasına yardımcı oldu.

Daha önceden militanlar tarafından internete verilen videolarda söz konusu "cinsel ilişki kölesi pazarları" gözler önüne serilmişti.
Videolarda militanlar Ezidi kızların "fiyatları hakkında espriler yapıyor ve kendilerine göre değer biçiyorlardı.
Görüntüler tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
DEAŞ  Sincar'dan atıldıktan sonra bölgedeki Ezidi nüfusun çoğu kurtarılmıştı.

Bir süre sonra ise DEAŞ'ın  Musul'da 300 kadar Ezidi'yi öldürdüğü haberleri yayılmıştı.

DEAŞ'ın elinde tam sayısı bilinmemekle birlikte binlerce Ezidi'nin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Binlerce Ezidi ise  Türkiye ve  Avrupa ülkelerinde sığınmacı olarak yaşamaya devam ediyor
 

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